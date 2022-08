Fabiola Campomanes supera una relación tóxica y recupera su amor propio

La famosa actriz, Fabiola Campomanes, fue una de las invitadas en el famoso programa de Unicable “Netas Divinas” y como es costumbre, cada invitada comparte algún suceso o vivencia que haya tenido a lo largo de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional.

En está ocasión, Fabiola contó en el programa que vivió momentos muy duros cuando fue “encasillada” como una adicta debido a que su ex novio, Jonathan Islas, había revelado esa información por medio de un vídeo a los medios como te contamos en el pasado en La Verdad Noticias.

Pero también fue esa situación la que le hizo percatarse que tenía una relación tóxica y que nunca se dio cuenta porque carecía de amor propio y permitía que la trataran así. Por lo que afirma que fue la clave para que pudiera encontrar cuál era su valor como mujer y como persona.

La actriz Fabiola Campomanes no buscó culpar de su situación a los demás, sino que decidió hacerse cargo de lo que estaba pasando. ¿Cómo lo hizo? Decidió responsabilizarse por la vida que estaba teniendo y así pudo encontrar las herramientas para superar esa situación.

Así pudo aceptar en qué se equivocó en muchos aspectos de su vida y cambiar para no volver a repetirlo. También agradeció el apoyo de sus seres queridos, sobre todo de su hija, pero reveló que igual fue mucho trabajo en terapia y de autoconocimiento.

“Gracias porque soy otra mujer y hoy puedo amar desde otro lugar y por hoy me amo y antes no me amaba”.