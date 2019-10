Fabiola Campomanes se DEFIENDE luego de que su ex dijo que fue agredido por ella

A través de las redes sociales el actor Jonathan Islas había revelado que sufrió una golpiza por parte de la actriz Fabiola Campomanes, en el video se puede apreciar que su rostro tenía algunos golpes argumentando que fue la famosa quien lo agredió porque estaba bajo los efectos del alcohol.

Tras el escándalo la actriz decidió defenderse de las acusaciones que le estaba haciendo su ex pareja y decidió compartir lo que en verdad sucedido el día de ayer; la famosa reveló que decidió terminar su relación sentimental con el actor.

"Yo mantenía una relación sentimental con Jonathan Islas y decidí terminar. Después voy a una fiesta a la que me invitaron unos amigos por un cumpleaños a la que él no fue invitado, llegó en estado de ebriedad y lo primero que hizo al verme fue agredirme no solo a mí sino a los que estaban a mi alrededor".

La famosa durante su versión comentó que la llegada de su ex pareja a la fiesta hizo que ella decidiera retirarse e irse a su casa, sin embargo, el actor decidió seguirla; ambos estaban en el taxi, pues él no quiso bajarse.

La actriz Fabiola Campomanes comentó que su ex pareja comenzó a decirle insultos y empujarla cuando llegaron a su casa. La famosa prefirió irse a su cuarto, pero el actor aún seguía en la casa.

"Se despierta y yo no sé si estaba en un estado sumamente alterado, el cual lo vi más violento, empezó a sacar las cosas de mis cajones me las empezó a aventar y ahí fue cuando se puso más violento y me agredió físicamente y yo me salí corriendo de mi casa".