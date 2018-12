¡FURIOSA! Emma Coronel condiciona a Kate del Castillo antes de rodar la película de "El Chapo"

Emma Coronel impuso su palabra ante el proyecto que tiene Kate del Castillo respecto a los planes de realizar la película de El Chapo, por lo que la esposa anticipó sus condiciones.

Emma Coronel le puso sus condiciones a Kate del Castillo para llevar a cabo la próxima película de "El Chapo", misma que está en proceso.

De acuerdo a lo que Kate del Castillo declaró en su momento, tiene el interés para producir una película basándose en la vida y trayectoria del capo más sonado en México, El Chapo. Sin embargo, afirmó que no sería ahora, sino a futuro: "cuando sea el tiempo”.

No obstante la intensión de Kate del Castillo no es suficiente, pues primero deberá pasar por el filtro más importante; la aprobación de su esposa Emma Coronel.

Con base a lo que informa el Diario Contra Réplica:

"El/la que quiera hacer una película acerca de la vida de su marido deberá arreglarlo directamente con ella, pues es quien está encargada de todo lo relacionado a la imagen del narcotraficante mexicano".

Asimismo, Emma Coronel explicó en diversas ocasiones que no hay nada que la una al narcotráfico; pues está limpia, "yo no he hecho ninguna cosa ilícita, creo que ya esta más que claro”.