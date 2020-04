¡FUERA DE TELEVISA! Exigen salida de Andrea Escalona por traicionar a Marisol González

Andrea Escalona hoy se encuentra protagonizando uno de los peores escándalos de la farándula, tras saberse públicamente sobre una supuesta traición hacia su compañera en el Programa Hoy, Marisol González.

Una traición que la llevó a ser duramente criticada por miles de usuarios, quienes incluso han pedido la salida de Andrea Escalona de Televisa, después de que se supiera que ella es la responsable de que Marisol González fuera enviada a casa por la contingencia.

Asimismo toda está polémica ha dado pie a otros temas como la participación de Escalona en el matutino de Televisa, donde varios usuarios han señalado que la presencia de esta conductora es a causa de su madre, Magda Rodríguez, quien es productora del programa Hoy.

La traición de Andrea Escalona hacia Marisol González

Recordemos que todo este gran escándalo se dio cuando el periodista de espectáculos Alex Kaffie reveló que Andrea Escalona no tenía una buena relación con Marisol González, y que incluso ella se había encargado que la conductora se mantenga lejos del foro durante la contingencia por Covid-19.

“Escalona le ha pedido a Magda Rodríguez le prolongue ‘lo más que puedas’ a Marisol González el ‘Quédate en tu casa’. Sí, la hija de la productora de Hoy no desea que su compañera regrese a trabajar al foro el próximo 20 del presente”. Fueron parte de las palabras del periodista en su famosa columna para El Heraldo de México.

Exigen salida de Andrea Escalona del programa Hoy

Durante una de las últimas entrevistas de Andrea Escalona junto a la actriz Erika Buenfil, varios usuarios criticaron la actitud de la conductora, quien únicamente puso incómoda a su invitada. Dando pie a que todo el asunto sobre la traición a su compañera saliera nuevamente.

Entre los comentarios que más se destacaron están:

“En serio que su madre no entiende que no la queremos en todas las secciones del programa… aburre señora productora, no tiene talento y aparte es una traicionera.”

“Por favor ¿por qué poner a la Escalona a preguntar estupideces a Érika? ¿Qué no lo puede hacer otra persona? Es odiosa, roba cámaras, traicionó a su propia compañera. Quiere parecer simpática y es lo contrario.”