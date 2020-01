FRIENDS nunca regresará con una nueva temporada por estas razones

En más de una ocasión las y los fans de la sitcom “Friends” les han pedido a los protagonistas y a la producción, que hagan un reencuentro de la serie con una nueva temporada, un capítulo especial o una película. Y es que los fanáticos de las historias de Rachel, Monica, Ross, Joey, Phoebe y Chandler, desean ver una continuación del capítulo final de la serie.

Friends es una serie de televisión que combinó el drama y la comedia, estrenada en 1994, que contó con 10 temporadas al aire y finalizó en el 2004. El programa fue el trampolín a la fama de los actores Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Matt Le Blanc (Joey Tribbiani), David Schwimmer (Ross Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) y Matthew Perry (Chandler Bing).

La serie narra la historia de estos seis amigos que por azares del destino terminan viviendo en departamentos cercanos de la ciudad de Nueva York, lo que los lleva a vivir diversas aventuras juntos, incluso romances y otras experiencias. El proyecto creado por David Crane y Marta Kauffman, es una de las series más vistas de todos los tiempos, y de las más populares.

Sin embargo, a pesar de que un regreso de Friends se podría prever como algo exitoso, en realidad la escritora y productora Marta Kauffman piensa todo lo contrario. Kauffman declaró que aunque los actores aún mantengan una gran amistad entre ellos, el regreso de la serie es algo que nunca pasará, o por lo menos es muy difícil que ocurra:

"Hay varias razones. Una, el programa se trata de un momento de tu vida en el que tus amigos son tu familia. Ya no es ese momento. Todo lo que haríamos es juntar a esos seis actores, pero el corazón del programa no estaría. Dos, no sé qué bien nos hace. Al programa le está yendo bien, a la gente le encanta. [Una reunión] solo podría decepcionar. 'Aquel en que todos están decepcionados'".