FRIENDS: Lisa Kudrow estuvo a punto de renunciar pero Matt LeBlanc la detuvo

La icónica comedia de NBC, Friends deleitó a los fanáticos con una mezcla de humor y drama. La serie fue sincera, pero divertida, con seis amigos solteros que vivían su vida adulta en la ciudad de Nueva York.

Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry), Joey (Matt LeBlanc) y Phoebe (Lisa Kudrow) fueron personajes inolvidables.

Esa química en pantalla entre los actores principales no está inventada. Los compañeros de reparto de Friends eran todos cercanos en la vida real y siguen siendo amigos más de una década después.

La serie fue protagonizada por David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow

Pero, recientemente, Lisa Kudrow admitió que estuvo cerca de dejar su papel que definió su carrera hasta que su coprotagonista, Matt LeBlanc la convenció de quedarse en la serie.

Lisa Kudrow estaba agotada después 3 temporadas

Para la tercera temporada de la serie, Lisa Kudrow se sentía un poco agotada por su trabajo en FRIENDS. Era agotador intentar ser graciosa todo el tiempo y contribuir a la peculiar personalidad de Phoebe Buffay.

"Había interpretado a chicas tontas, claro, pero no era realmente yo", dijo en entrevista con The Mirror.

“Me siento como una mierda; Los engañé. En la audición, yo era la única que podía hacer frente al proceso de audición y así fue como lo conseguí, creo. Así que tuve que trabajar duro para ser Phoebe, ya sabes".

Lisa Kudrow obtuvo un premio Emmy por su papel como Phoebe Buffay

Pero, no era solo que Lisa Kudrow estuviera cansada de intentar siempre ser graciosa. También sintió inseguridad personal junto a sus coprotagonistas femeninas, Jennifer Aniston y Courtney Cox.

"Te ves a ti mismo en la televisión, y es que, 'Oh, Dios mío, soy solo una montaña de niña'. Y ya soy más grande que Courteney y Jennifer", dijo Lisa Kudrow durante una entrevista de podcast. “[Yo era] más alto, más grande. Mis huesos se sienten más grandes, me sentí como una montaña de mujer junto a elloa".

Afortunadamente, la actriz nunca permitió que esos sentimientos se interpusieran en su amistad con las otras protagonistas. Y ahora ha encontrado un lugar de aceptación con su imagen corporal y su papel en Friends.

En última instancia, abrió la puerta a otros proyectos de los que Lisa Kudrow se enorgullece, incluidos varios premios Emmy a lo largo de los años.

Su coprotagonista Matt LeBlanc la convenció quedarse

Cuando Lisa Kudrow pensó en dejar el programa, fue su compañero de reparto de Friends quien la convenció de quedarse. “Estaba luchando mucho y Matt LeBlanc me dijo: '¿Qué está pasando contigo?'”, Recordó.

“Y dije: 'No puedo, no creo que lo tenga, quiero decir, no sé lo que estoy haciendo'. Y él dijo: 'Tú eres ella, relájate, lo tienes. Has estado haciendo este maldito personaje durante tres años. Estás trabajando demasiado. Ese es tu problema. No es necesario que trabajes tan duro. Relájate'. Y tenía razón".

Matt LeBlanc y Lisa Kudrow como Joey y Phoebe en la temporada final de FRIENDS

Es bueno que Matt LeBlanc haya dicho eso, porque las siete temporadas restantes de Friends no serían las mismas sin Phoebe Buffay.

