FRIENDS: Fans podrán formar parte del reencuentro con el All In Challenge

El ansiado reencuentro de FRIENDS podrá estar abierto al público, específicamente a fans que apoyen al elenco en el “All In Challenge”, creado para ayudar a los afectados por la pandemia de coronavirus.

Elenco de FRIENDS invita a campaña por coronavirus

Los seis actores principales de FRIENDS: Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry y Matt LeBlanc, anunciaron que formarán parte del “All In Challenge” y cómo pueden ayudar los fans.

“Estamos muy emocionados de unirnos al All In Challenge para ayudar a mantener a las personas alimentadas y saludables durante este tiempo [...] Esperamos que esto traiga un poco de alegría y algo que esperar. Ve al AllInChallenge.com y done lo que pueda”.

De acuerdo a los integrantes de FRIENDS, aquellos fans que donen entre 10 y 25 dólares podrán participar en la rifa para ganar seis pases a la grabación del reencuentro en Stage 24.

El dinero recaudado en el All In Challenge será donado a organizaciones como No Kid Hungry, Meals on Wheels y America's Food Fund.

El esperado reencuentro de FRIENDS

A unas semanas de cumplir 16 años de la emisión del último episodio de FRIENDS, el canal HBO ha preparado el tan ansiado reencuentro de los integrantes.

Aunque muchos fans esperaban que el reencuentro sea en un episodio especial de FRIENDS, donde se pueda ver la vida de Mónica, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler y Ross tras el final, en realidad será una entrevista.

Te puede interesar: FRIENDS: Conoce los 10 mejores episodios de toda la serie según IMDb

La entrevista con el elenco de FRIENDS será realizada por Ellen DeGeneres en el Stage 24, conocido como “The Friends Stage” y tendrá una duración aproximada de una hora para su transmisión por la plataforma de streaming, HBO Max.

El reencuentro de FRIENDS estaba programado para marzo de este año, pero debido a la pandemia de coronavirus tuvo que ser pospuesto; aunque la nueva fecha de grabación no ha sido confirmada se espera que sea en mayo.