FOX cancela silenciosamente un controvertido reality show

FOX ha cancelado silenciosamente el controvertido reality show ‘Labor of Love’ después de una temporada. Según Variety, el jefe de contenido alternativo de FOX, Rob Wade, confirmó la cancelación del programa durante la reciente presentación de la gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión de la cadena.

‘Labor of Love’ es actualmente el único programa no renovado de la cadena televisiva que se cancela oficialmente. Varios otros programas sin renovar los destinos permanecen en el aire, incluidos ‘America's Most Wanted’, ‘The Masked Dancer’ y ‘Lego Masters’.

El público asegura que el reality show convertía la decisión de concebir y criar a un hijo en un juego o competencia de entretenimiento.

‘Labor of Love’ debutó en FOX el 21 de mayo de 2020. Presentado por Kristin Davis, conocida por ser estrella de Sex and the City, el programa siguió a una ex soltera de nombre Kristy Katzmann y a 15 hombres que participaron en desafíos y citas para probar sus habilidades personales y de crianza con el objetivo de convertirse en el padre de los futuros hijos de Katzmann.

El programa duró ocho episodios y al final se dio a conocer que Katzmann eligió a Kyle Klinger, destacado ejecutivo de ventas y marketing, como ganador. Otros concursantes de la serie que destacaron son la ex superestrella de la WWE Matt Kay y Marcus Lehman, alumno de Survivor USA.

¿Por qué cancelaron la serie?

La serie provocó una reacción violenta en línea después de su debut y muchos la acusaron de convertir la decisión de concebir y criar a un hijo en un juego o competencia de entretenimiento. Además, Katzmann y Klinger finalmente terminaron separándose una vez que terminó el espectáculo. Katzmann le dijo a People que ella y Klinger en realidad no habían pasado mucho tiempo juntos tras el programa y que estaba claro que ellos no eran compatibles.

Por otro lado, Katzman reveló en una publicación realizada en su cuenta de Instagram en mayo pasado que se convertiría en madre sin la ayuda de Klinger, además de revelar que había recibido "fuego y odio" por ‘Labor of Love’.

¿Que dice Kristin Davis de la cancelación de ‘Labor of Love’?

Kristin Davis no ha dicho nada al respecto de la cancelación de la serie.

Hasta ahora, Kristin Davis no se ha pronunciado ante la cancelación de ‘Labor of Love’. Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, Davis está filmando el regreso de la serie ‘Sex and the City’ para HBO Max. La secuela seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50.

Para aquellos interesados, los ocho episodios de ‘Labor of Love’ están disponibles de manera gratuita en la plataforma Tubi.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales