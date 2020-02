FOTOS: Mira cómo luce Mujer Luna Bella a ocho años de haber bailado en el metro

¡Cómo olvidar a aquella mujer que se desnudó en un vagón del metro de Monterrey!, Mujer Luna Bella se convirtió en toda una celebridad viral de internet tras aquel día en el año 2012, tanto así que incluso comenzó a subir videos para la plataforma YouTube y hasta dio show por toda la República mexicana.

La polémica Mujer Luna Bella es una joven que no conoce el pudor ni la pena ya que ella se quita la ropa frente a muchas personas y no se avergüenza, además que no tiene pelos en la boca y en YouTube se pueden encontrar videos en donde toca temas fuertes de sexualidad sin filtros.

¡Eso no es todo! Mujer Luna Bella también comenzó su carrera como cantante por lo que ha grabado varias canciones y filmado videos que se pueden encontrar en la plataforma Youtube. Sin embargo hubo una época en su vida en donde la joven dijo que se retiraba ya que comenzaría una vida bajo la religión cristiana.

Por varios meses no se supo nada de ella pero de pronto, regresó y actualmente aunque no se ha escuchado mucho sobre Luna Bella continúa muy activa en sus redes sociales como en su cuenta de instagram en donde comparte algunas selfies y videos con su nuevo look.

Actualmente Luna Bella tiene cabello corto

Mujer Luna Bella mantenía una larga cabellera azul pero actualmente tiene el cabello corto y está pintado entre morado y azul.

