FOTOS: Kim Kardashian y Chicago West hacen su primera aparición juntas

Tras dos semanas de haberle dado la bienvenida a su tercer bebé, Kim Kardashian, de 36 años de edad, decidió dar su primer paseo en publico con la pequeña Chicago West, hija de su esposo el rapero, Kanye West, de 40 años de edad, y que nació a través de un vientre subrogado.

El pasado 15 de enero nos enteramos de la llegada al mundo de la pequeña pero no teníamos idea de como es que lucia, si se aprecia a Kim o Kanye.

Lo único que supimos es que ella ya estaba en este mundo gracias que la empresaria publicó un tuit anunciándolo.

"She's here", ha escrito Kim en su perfil de Twitter con el link al post.

Además de que poco después se dijo que la nueva hermana de Noth y Saint West nació a las 12:47 am y pesó un poco más de 3 kilos, agregó Kim.

La familia de Kim y Kanye creció con la llegada de Chi

Pero este viernes Kim decidió dar un paseo con la pequeña por las calles de Los Ángeles, la bebé permaneció en una carreola mientras la esposa de Kanye West tiraba de ella.

Kim y Chi

Paparazzis captaron este bello momento y hasta alcanzaron a sacar algunas fotos de la nueva integrante de la familia West Kardashian.

A pesar de que en la imagines no se puede ver por completo el rostro de la niña, puede distinguirse un poco su nariz, ojos y labios.

Awww! ¿No se ve hermosa?

Algunos medios han señalado que este paseo fue solo para que la mamá de Chicago West la llevara a su revisión médica con el pediatra.

Chi West, una bebé muy esperada

Hay que recordar que fue a finales de septiembre, cuando la esposa de Kanye West confirmó la emocionante noticia de que ella y su esposo estaban esperando a su tercer bebé.

Kim embarazada

Kim previamente documentó sus problemas para concebir en el reality Keeping Up With The Kardashians, e incluso se sometió a varios procedimientos en un esfuerzo por quedar embarazada.

Kim Kardashian padece placenta accreta, una enfermedad que consiste en una excesiva adherencia de la placenta a la pared uterina, lo que le provocó graves problemas en sus dos embarazos anteriores y que, de haber tenido más hijos de forma natural, podría haber puesto en peligro su vida.

“Quiero que mis hijos tengan otro hermano, pero los doctores me han dicho que no creen que sea seguro para mí”, revelaba en uno de los capítulos de su reality hace unos meses.

A la llegada del tercer hijo de Kim y Kanye West se suma el próximo nacimiento del primer hijo de Khloé Kardashian y su novio Thristan Thompson, quienes hace unos meses confirmaron la noticia luego de muchos rumores alrededor del tema.

❥ Mom and Dad ❥ Una publicación compartida por Khloé (@khloekardashian) el Ene 2, 2018 at 12:44 PST

Sin embargo la que aún no confirma si está embarazada o no es la menor de todo el clan Kardashian-Jenner, Kylie Jenner, quien desde hace varios meses se dice que está esperando a su primer hijo, rumores que crecen más debido a su ausencia en redes sociales.

Kim Kardashian celebra la llegada de su tercer hija con un desnudo

Kim de 37 años de edad, acaba de darle la bienvenida a su tercera hija, Chicago West, a través de un vientre subrogado.

Y definitivamente nada la detiene para encender las redes sociales, ni la llegada de la pequeña, ya que Kim encendió las redes sociales al compartir una imagen posando desnuda.

La socialité y líder del clan Kardashian-Jenner, decidió postear en su cuenta oficial de Instagram, una foto en la que aparece solo cubierta por sábanas y con el pecho pixelado.

Night Cap Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Ene 18, 2018 at 11:53 PST

Con esta fotografía, la empresaria y esposa de Kanye West, arrancó suspiros y halagos de sus fanáticos, quienes no han dejado de llenar el post con comentarios.

La postal que Kim regaló a sus seguidores alcanzó en cuestión de horas más de 2 millones de 'Me gusta'.