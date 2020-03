FOTO: así luce Ariana Grande sin PELUCA, ¿Irreconocible?

Ariana Grande, una de las grandes exponentes de la música pop actual es reconocida no sólo por su impresionante talento vocal, sino también por su inigualable belleza que ha ido cambiando constantemente, después de que ella comenzara a lucir diversos looks. Ahora te traemos una de las fotos que muchos no han visto, y sólo los verdaderos fans conocen: ¡Ariana Grande sin peluca!

La estrella estadounidense Ariana Grande Butera inició su carrera gracias a la serie de Nickelodeon “Victorious”, por su poderosa voz y carisma al actuar en su famoso personaje “Cat Valentine” la joven rápidamente logró escalar a la fama. Muchas veces su voz fue comparada con la de Mariah Carey; sin embargo con el paso del tiempo, Ariana de 26 años logró conseguir su propio estilo vocal que la ha catapultado como una de las mejores cantantes de esta era.

Pero así como su canto fue evolucionando, también lo hizo su manera de vestir y su imagen en general. Cuando Ariana Grande inició su carrera actoral la recordamos con el cabello rojo brillante, pero ella no es pelirroja natural. En realidad su color de cabello es oscuro, a continuación te compartimos una imagen que puede encontrar en internet y que solo los verdaderos fans de la intérprete de “7 Rings” han visto.

Ariana Grande con su cabello natural/Foto: Mui

La foto de una adolescente Ariana Grande nos demuestra que la estrella de la música es una mujer con una belleza natural que se ha ido transformando con el paso de los años. Ahora todos recordamos a Ariana Grande por su enorme y lacia coleta de caballo que casi siempre presume en los eventos y en sus videos musicales.

Ariana Grande y el bullying

Algo que solo los verdaderos Arianators (fandom) conocen de la cantante de “God is a woman”, es que ella sufrió bullying cuando iba a la escuela. Sus compañeros la molestaban y le hacían bromas crueles que llegaron a tener un gran impacto en la vida de Ariana Grande.

Desafortunadamente incluso ahora que es una de las mujeres más exitosas de la música, sigue recibiendo burlas por parte del público y la prensa, ya que en diversas ocasiones han afirmado que Ariana está “calva”, y por eso usa muchas pelucas y extensiones de cabello; pero ese rumor es algo que hasta el momento no se ha comprobado.