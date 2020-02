FOTO: Yanet García rompe el silencio sobre sus atributos “No soy perfecta”

Yanet García dejó Televisa para seguir creciendo como comunicadora en los Estados Unidos, algo que le ha causado muchos cambios en su vida pero más seguidores en Instagram, pues es considerada un motivante para el mundo fitness por tener una escultural figura y ahora se sinceró sobre lo que siente sobre sus atributos.

La conductora mexicana ha estado presumiendo su bien proporcionada figura en bikini durante unas vacaciones en Puerto Rico, donde se mantuvo al lado de su pareja Lewis Howes, viaje que le ha servido a Yanet García para alejarse de la rutina tras los reflectores en la televisión y también para reflexionar sobre su popularidad en redes sociales.

La foto de Yanet García donde se sinceró con sus fans

Mediante una instantánea en su cuenta de Instagram, sus más de 12.8 millones de seguidores se sorprendieron al ver un largo mensaje junto con una espectacular pose en bikini, donde Yanet García resaltó todo sobre su retaguardia y cómo su figura no había sido algo fácil de conseguir.

“Hoy quiero decirte que NO SOY PERFECTA!”

“Hace más de 10 años decidí empezar a ir al gym porque quería sentirme mejor conmigo misma, aumentar mi seguridad y confianza. Al principio fue muy difícil porque no veía los resultados que quería, no veía avances y me desesperaba mucho, hasta que entendí que lo MÁS importante era tener mucha paciencia y cuidar mi alimentación”, destacó Yanet García en Instagram.

La conductora habló sobre la importancia de la paciencia para tener los resultados deseados en una figura fitness, siendo su gran retaguardia una de las zonas que más le costó moldear, todo de manera natural y sin someterse a la cirugía plástica.

“He entrenado tan fuerte mis glúteos que al aumentar la masa muscular me salieron estrías. Al principio no sabía porque me estaban saliendo hasta años después. Me daban mucha pena tenerlas pero hoy he aprendido a amarlas porque son las marcas de mi esfuerzo en el gimnasio”, comentó la famosa influencer.

“Hoy esas estrías representan para mi un ¡Lo lograste!”

Los consejos de Yanet García para una figura fitness

1. Bebe abundante agua para mantener la piel hidratada desde el interior. Mínimo dos litros de agua al día.

2. Hidrata la piel. Las pieles secas tienen mucha más tendencia a que aparezcan estrías. Mantén tu piel hidratada y nutrida aplicándote una buena crema o aceite especial para prevenir estrías.

3. Lo más importante es que te ames y aceptes a tí mismo tal cual eres, porque eres una persona hermosa.

