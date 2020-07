FOTO: Woo Do Hwan y Lee Min Ho comparten un emotivo abrazo de despedida

El mundo de los K-Drama le dice adiós “temporalmente” al querido actor Woo Do Hwan, quien vimos en The King: Eternal Monarch de Netflix. Ahora, su gran amigo Lee Min Ho (protagonista en TKEM), fue quien subió la temperatura al darle un cálido abrazo de despedida a su colega de doramas. ¡Mega tiernos!

Lee Min Ho se despide de Woo Do Hwan

Woo Do Hwan inició su servicio militar el 6 de julio de 2020, pero el 5 de julio recibió una visita muy emotiva por parte del “Dios de la Química”; quien quedó sorprendido con el nuevo look del actor. Las imágenes fueron compartidas en sus cuentas de Instagram y mostraron cómo Do Hwan se rapó el cabello para su alistamiento.

No hay duda que la sonrisa de ambos actores de K-Drama lo dijo todo frente a la cámara, pues vimos que Lee Min Ho se divirtió tocando la cabeza de su compañero y este se mostró de lo más alegre con las ocurrencias. Desde que TKEM llegó a Netflix, los fans quedaron encantados con su amistad e incluso se les dio el apodo de “MinDo”. ¿Qué te pareció su actuación junto con Kim Go Eun?

Mira el emotivo abrazo entre los actores

Ver esta publicación en Instagram 다녀오겠습니다 폐하 Una publicación compartida por 우도환 (@wdohwan) el 5 de Jul de 2020 a las 2:51 PDT

El actor que recién inició su servicio militar escribió un “Iré, majestad” en la descripción, mientras que Lee Min Ho (quien interpretó al Rey Lee Gon) le deseó “¡Buena salud!” en la sección de comentarios. Recordemos que Do Hwan interpretó a Jo Young en TKEM y recibió el apodo de “Espada Inquebrantable” por ser el jefe de seguridad en el palacio.

Por su parte, Woo Do Hwan compartió horas antes cómo se despidió de su cabellera para cambiar por un look de servicio militar. Las fotografías revelaron una gran emoción por darle vuelta a la página y escribir un nuevo capítulo en su vida. Sus fans sin duda lo extrañan y esperan con paciencia su regreso dentro de algunos años; tal y como ocurrió con Lee Min Ho en el 2019.