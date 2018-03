FOTO: 'Lapizito' ahora se convierte en mujer

Como ya es de costumbre, 'Lapizito' volvió a dar de qué hablar.

Ahora, el hermano de 'Gomita', otra chica polémica, decidió compartir con sus cientos de seguidores en Instagram una fotografía en la que aparece luciendo un sexy vestido de mujer, caracterizado de su personaje.

'Hola', fue lo único que escribió el comediante en la publicación.

La imagen ya cuenta con casi 40 mil 'likes' y cientos de comentarios.

Hola Una publicación compartida por Lapizito (@lapizitooficial) el Mar 23, 2018 at 3:03 PDT

Por otra parte, el payasito arremetió en contra de Magda Rodríguez, destapó el maltrato que sufre y reveló secretos de Hoy.

Y es que con la 'purga' que hizo para mejorar al equipo de conductores la productora, hubo muchas molestias; incluso se vio a Andrea Legarreta molesta en plena transmisión y desobedeciendo las indicaciones que recibía por el apuntador.

Rifando Una publicación compartida por Lapizito (@lapizitooficial) el Mar 20, 2018 at 4:05 PDT

Aunque varios creyeron que tras esta controversia lo anterior mejoraría, finalmente este martes 20 de marzo otro integrante del programa estalló contra la producción de Magda y con video en mano confesó el maltrato que sufre y de paso se atrevió a contar otros secretos.

A través de un video en redes sociales Lapizito platicó que le habían prometido otra cosa y ya no pudo más, pues ni un pan le habían acercado para desayunar y solo lo tenían encerrado en una camioneta con su hermano:

"Estamos aquí desde las 8 de la mañana; ni un desayuno, nada, no hemos salido al aire. Nosotros bajamos, la gente se viene sobre nosotros y no salimos al aire. Nos vienen a decir: 'Salgan porque sino se nos va la gente'. Para lo único que nos están ocupando, utilizando es para que la gente venga.

Después agregó: 'Neta llevamos mucho tiempo aquí. Yo lo veo así, nos están utilizando, nos están tomando así como unos payasos… Nos están utilizando como si fuéramos unos payasos, no sé cómo explicarlo. No me late que no cumplan lo que a mí me prometieron, me prometieron una sección con mi hermano, me molesta un chorro porque así no son las cosas, nos están utilizando para que la gente no se les vaya, estamos como escenografía allá atrás haciendo nada'.