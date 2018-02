FOTO: Jacky Bracamontes sorprende con su extrema delgadez en Miss Universo

Este martes 27 de febrero, la actriz, modelo y conductora mexicana, Jacky Bracamontes se mostró sorprendida por la figura que lucía a inicios del 2000, en aquellos años de competencia en que fue ganadora de Nuestra Belleza México y tuvo oportunidad de concursar en Miss Universo.

De acuerdo con la propia, Jacky, de 38 años de edad, en ese momento de la vida se encontraba extremadamente delgada y dijo también que se prefiere con un poco de más carnita.

Una publicación compartida por Jacky Bracamontes (@jackybrv) el Feb 18, 2018 at 5:23 PST

A través de su cuenta oficial de Instagram, la guapa tapatía compartió una fotografía de ella en los 2000, cuando tuvo la oportunidad de participar en el certamen de belleza, Miss Universo.

La foto impactó no solo a la ahora conductora y actriz, sino a todos sus miles de fans, pues realmente luce súper distinta a como está actualmente Bracamontes.

“¡Así me veía en Miss Universo!!! Creo que me faltó comer un poquito más!!! ¿Qué opinan??? ¡Yo me gusto más llenita... pero en gustos se rompen géneros! #missuniverse #missmexico #nbmexico #flaquitaVSllenita #yallovió”, comentó la también conductora.