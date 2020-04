FOTO: Hijo de Grettell Valdez demuestra que ya creció ¡Qué guapo!

Grettell Valdez publicó en su cuenta de Instagram una nueva foto a lado de su hijo Santino y al dedicarle un emotivo mensaje por estar casi a su misma altura, sus más de 2.7 millones de seguidores no dudaron en dejarles gran cantidad de comentarios de felicitación a la hermosa actriz de Televisa.

La famosa mamá lució un hermoso bikini de Leilani Designs y se puso sentimental al poder compartir más tiempo con su hijo en esta cuarentena por Coronavirus, pues durante varias semanas se tuvo que separar de él a causa de que su ex esposo dio positivo por esta enfermedad.

No hay duda que el amor de Grettell Valdez por Santino, es uno de los más queridos en redes sociales, pues no se ha dejado vencer ante las pasadas adversidades que involucró a su ex pareja y darse la oportunidad de reencontrarse a sí misma con el famoso financiero suizo Leo Clerc.

Grettell Valdez y su hijo

La actriz de Televisa llevó unos lentes de sol de la marca Gucci con su hermoso traje de baño, abrazó a su hijo y ambos compartieron una gran sonrisa para la cámara; algunos de los comentarios que sobresalieron en la publicación de Instagram fueron los del famoso Roberto Palazuelos y Claudia Álvarez, quien hace unos meses se convirtió en mamá por primera vez.

Santino tiene su propia cuenta de Instagram, donde suele publicar varios momentos con su familia, viajes a distintas partes del mundo, pero en especial las fotografías a al lado de su madre para demostrarle lo mucho que la quiere; recordando que sus padres mantienen una sana relación de amistad para que lleve una vida llena de amor.