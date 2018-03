FOTO: Geraldine Bazán enciende Instagram con topless en la Riviera Maya.

Geraldine Bazán de 35 años de edad, ex esposa de Gabriel Soto decidió tomar unas vacaciones en la playa y no dudo en lucir su cuerpo en un sexy bikin, deleitando a sus seguidores, la guapa actriz enciende Instagram con el topless en la Riviera Maya que compartió en la red social y que volvió locos a sus seguidores.

La actriz Geraldine Bazán aprovechó este fin de semana largo, para tomar unas merecidas vacaciones en la Riviera Maya, en compañía de sus bellas hijas. Al parecer Geraldine quiso dejar atrás sus problemas y la ciudad para tomar el sol, recordemos que es catalogada como una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo.

Estando en la Riviera Maya, Geraldine Bazán no dudo en tomar el sol y mostrar el envidiable y sexy cuerpo que posee. Mismo que lució en un topless que compartió en su cuenta de Instagram, en donde la guapa actriz de 35 años de edad recibió cientos de halagos por parte de sus seguidores.

@unico2087 @victoriasecretsswimwear #miunicoexperience Una publicación compartida de Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el Mar 18, 2018 at 3:38 PDT

La ex de Gabriel Soto compartió una serie de fotos y en una de ellas dejó con la boca a vierta a usuarios de redes, pues decidió tomar el sol en topless. Recordemos que está es la primera vez que la actriz Geraldine Bazán deja sin aliento a sus más de dos millones de seguidores en Instagram.

Por otra parte, a casi cuatro meses de haber anunciado su separación de Gabriel Soto, Geraldine Bazán confesó cuál ha sido el remedio para no caer en depresión: "Hasta ahorita mi mejor terapia ha sido estar trabajando.

En entrevista para diversos medios de comunicación, Geraldine Bazán descartó una terapia psicológica que la ayude a superar este bache, pues afirma que no la necesita: "A lo mejor en un futuro me hace falta, pero por el momento no siento que la necesitemos, la verdad".

Sunkissed Una publicación compartida de Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el Mar 17, 2018 at 5:36 PDT

La guapa actriz Geraldine Bazán de 35 años de edad se encuentra en una etapa compleja de su visa, pero sin lugar a duda luce con una figura envidiable y que parece que ya está en el proceso de superar la separación que sufrió recientemente.