FOTO: Demi Lovato presume cuerpazo en sexy lencería y las redes estallan

Demi vuelve a impactar a todos en Instagram con su sensual foto en lencería.

La actriz y cantante estadounidense, Demi Lovato, de 25 años de edad, publicó hace unos días en su cuenta de Instagram una foto en sexy lencería banca, dejando atrás su imagen inocente e infantil de Disney y por supuesto que las redes estallaron.

Y es que la intérprete de Stone Cold, no solo encanta por su música, ya que en más de una ocasión ha demostrado el talento que tiene para la música, sino que desde que salió de rehabilitación por sus problemas alimenticios, Demi ha mostrado el amor que se tiene a ella misma y que la hace lucir hermosa.

Prueba de ello son las constantes publicaciones en sus rede sociales donde ella se muestra bastante sensual y que maravillan a sus 65 millones de seguidores en internet.

Demi Lovato presume cuerpazo en sexy lencería

La imagen de Demi Lovato en sexy lencería ha impactado a sus seguidores y desde el día de su publicación ha conseguido más de 2 millones de 'Me Gusta' y poco más de 29 mil comentarios.

Cabe señalar que Lovato tiene una línea de ropa deportiva así como lo han hecho las estrellas y modelos Ashley Graham, Megan Fox y Paris Hilton, entre otras.

Y es ella quien posa y presume su marca con todos sus seguidores en redes sociales y a los que siempre les roba suspiros de lo bien que luce la cantante.

Demi Lovato enciende las redes con ajustados leggins

Demi Lovato no solo encanta con su talento sobre los escenarios, también lo hace en las redes sociales.

La cantante ha convertido Instagram en su mejor vitrina y sus fans son los más felices con cada una de las sensuales fotografías que nos regala.

Y es que no hay publicación de Demi Lovato que no pase desapercibida, pues la intérprete de “Let it go” se ha encargado de siempre lucir muy sensual para sus seguidores.

Y es que en ocasiones Demi Lovato luce en topless o sensuales prendas, aveces no necesita mostrar más de la cuenta para llevarse los halagos de sus fans.

Prueba de ello son sus fotos en leggins deportivos, prenda que resalta muy bien su esbelta silueta.

Demi Lovato tiene más de 65 millones de fanáticos en Instagram, red social en la que no solo publica fotografías sino también videos con los que eleva la temperatura.¡Talentosa y cautivadora!

DATOS CLAVES DE DEMI LOVATO

Demi Lovato nació en Albuquerque, Nuevo México – Estados Unidos, el 20 de agosto de 1992.

Es una actriz, cantante y compositora estadounidense y es la fundadora junto con Nick Jonas del sello discográfico, Safehouse Records.

En 2008, interpretó a Mitchie Torres en la película original de Disney Channel Camp Rock y firmó un contrato discográfico con Hollywood Records.

En septiembre de ese mismo año, publicó su primer álbum de estudio, Don’t Forget.

Protagonizó la serie de Disney Channel “Sunny, entre estrellas”