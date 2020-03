FOTO: Así era la familia Derbez Ruffo con José Eduardo de bebé

Victoria Ruffo aseguró que su pasado con Eugenio Derbez es “historia”, pero tras el reality show “De Viaje con los Derbez” en Prime Video, todo lo relacionado con la familia de José Eduardo sigue siendo tema de interés en los medios de comunicación, esto desde la reciente disculpa del actor mexicano sobre el supuesto matrimonio arreglado con la actriz.

Según información del programa “Suelta la Sopa”, se entrevistó a Victoria Ruffo referente a las nuevas indirectas de su ex pareja, relación que duró un corto tiempo desde que Eugenio Derbez la conoció en 1989 durante la producción de “Simplemente María”, telenovela que los mantuvo unidos hasta 1992.

La madre de José Eduardo no le permitió a Eugenio Derbez visitar a su hijo, ya que todo lo relacionado con su “falso matrimonio” le seguía molestando y aunque todo ha cambiado con el paso de los años, Victoria Ruffo reaccionó ante los mensajes del comediante mexicano, así como dar esperanzas de una posible reconciliación para cerrar el ciclo de los escándalos.

Victoria Ruffo de joven con José Eduardo Derbez

Según información de Las Estrellas, Eugenio Derbez había declarado a la revista People en Español sobre la forma que utilizó Victoria Ruffo para evitarle ver a José Eduardo, asegurando que “no fue una boda falsa” sino “una fiesta que ella utilizó más adelante para quitarle al niño con un abogado, y argumentar que él la había engañado”.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se separaron definitivamente en 1997 y ella sigue firme negando la versión del actor: “Todo el mundo sabe que él me engañó. No es un tema de hace dos años, hace más de 20 que viví esa situación. La verdad ya se sabe y no la iré a platicar a un programa jamás. Que haga memoria”, añadió la actriz.