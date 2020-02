FOTO: Angélica Rivera luce más joven que su hija ¿y la critican en Instagram?

Angélica Rivera siendo la ex esposa del ex presidente de México Enrique Peña Nieto, le hizo una visita al famoso maquillista de las estrellas Alfonso Waithsman para sorprender con un espectacular cambio de look, pero la imagen fue criticada en Instagram por lucir demasiado joven e incluso acusada por abusar de Photoshop.

Al parecer hay muchos seguidores de Alfonso Waithsman que no están contentos con el maquillaje de Angélica Rivera, aunque muchos otros lo felicitaron por haber eliminado la mayor parte de “las arrugas” de la famosa actriz de televisión mexicana, siendo un incómodo momento el que vivió Angélica en las redes sociales.

Alfonso Waithsman es famosos por tener más de 25 años de experiencia trabajando en el maquillaje del entretenimiento, siendo Alejandra Guzmán, Galilea Montijo, Gloria Trevi y Verónica Castro algunas de las famosas en haber visitado al talentoso artista.

La polémica foto de Angélica Rivera en Instagram

Angélica Rivera impacta luciendo más joven que su hija Sofía Castro de 23 años, con quien presume un look prácticamente idéntico, esto a pesar de que Angélica tiene 50 años de edad y ya había mostrado unas cuantas arrugas en su rostro, por lo que los seguidores de Alfonso Waithsman no tardaron en dejar sus comentarios en la polémica foto.

“‘Ni se parece ! O es mucho maquillaje o es mucha la edición de la foto’,’mucha edición observa su cachete conforme a la línea del mueble de atrás’, ‘Pensé que era Lucero, qué se hizo’”

“Fascinante no se como lo logras le quitas arrugas todo se mira más joven que la hija está divina FELICIDADES!!! Bello tú trabajo”

Te puede interesar: Angélica Rivera REGRESÓ con el Güero Castro ¡Así fueron captados!

El maquillista de las estrellas es famoso por lograr imposibles, ya que Alfonso Waithsman ha demostrado que la eternamente bella Alejandra Guzmán a pesar de sus constantes cirugías en el rostro, de lo que ha sido duramente criticada en redes sociales, aún puede destacar con su belleza natural gracias al talento del maquillista.

Fotos: Instagram

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana