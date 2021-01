FKA Twigs vivió un “horrible” abuso racial cuando fue novia de Robert Pattinson

FKA twigs ha dicho que fue blanco de abusos racistas viles durante su relación con Robert Pattinson.

La cantante, que estaba comprometida con el actor antes de su separación en 2017, dijo que fue sometida a comentarios "hirientes e ignorantes" de algunos de sus fanáticos durante su relación de tres años.

En declaraciones a Louis Theroux en el podcast Grounded, Twigs dijo: "La gente simplemente me llamó por los nombres más hirientes, ignorantes y horribles del planeta".

"Él era su príncipe azul blanco y consideraron que debería estar con alguien blanca y rubia", expresó la artista.

Hablando sobre cómo la afectó el abuso, Twigs continuó: "Es esencialmente intimidación y te afecta psicológicamente".

La cantante cuyo nombre real es Tahliah Debrett Barnett reveló que los fans de Robert le afectaron mucho con sus crueles comentarios, posiblemente eso quebró la relación/Foto: Metro

Continuó explicando que nunca "negaría" sus relaciones pasadas, pero admitió que ninguno de ellos debería ser "definido" por el tiempo que pasaron juntos.

“No estoy tratando de negar mi historia, solo creo que es importante que no me defina, porque él no tiene que ser definido por ella”, dijo.

FKA Twings también habló de sus traumas tras salir con Shia LaBeouf

En la misma entrevista con Theroux, la cantante se sinceró sobre su relación pasada con Shia LaBeouf y dijo que él la hizo “sentir como la peor persona de la historia”.

El mes pasado (11 de diciembre), la músico presentó una demanda contra el actor, acusándolo de “abuso implacable” durante su relación anterior, que incluyó agresión sexual, agresión y angustia emocional.

LaBeouf respondió a las acusaciones de Twigs, y las de otra ex novia, Karolyn Pho, en ese momento, diciendo que "muchas de estas acusaciones no son ciertas", pero dijo que les debía a las mujeres "la oportunidad de ventilar sus declaraciones públicamente y aceptar responsabilidad por las cosas que he hecho”.

Twigs también relató los terribles momentos de violencia que vivió con su ex pareja, el actor Shia Labeouf/Foto: E! Online

Hablando en el podcast, FKA Twigs dijo que quería hablar sobre sus experiencias "porque es algo en la sociedad que es un gran problema y es muy común, pero por alguna razón, no hablamos de eso".

