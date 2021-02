FKA Twigs da detalles de "la pesadilla de abusos” que vivió con Shia LaBeouf

FKA Twigs se está abriendo sobre el supuesto abuso que sufrió mientras estaba con su ex novio, Shia LaBeouf.

Sentada para su primera entrevista televisiva con CBS This Morning que se transmitirá en su totalidad el jueves.

La cantautora y actriz británica de 33 años (cuyo nombre real es Tahliah Barnett) le dijo a Gayle King que el supuesto abuso de la estrella de Transformers de 34 años fue día y noche, alegando que LaBeouf la despertaría para acusarla de conspirar para dejarlo.

“Y yo decía, 'Literalmente estaba dormida'. Pero luego solo querría que durmiera desnuda porque dijo que si no lo hacía, entonces me mantendría alejado de él", le dijo Barnett a King en un clip de la entrevista compartida el miércoles.

"Es una táctica que usan muchos abusadores. Es solo esta disponibilidad constante, y todo se centra en ellos", aseguró.

"Y creo que por eso quería salir y hablar de esto. Porque las señales realmente están ahí desde el principio". En su enojo por la supuesta conspiración, LaBeouf supuestamente le diría a Barnett que era "repugnante" y "vil", dijo la cantante.

Barnett llegó a los titulares internacionales en diciembre pasado cuando presentó una demanda contra LaBeouf, donde por primera vez describió el presunto abuso, incluidas las denuncias de agresión sexual, agresión y angustia emocional.

Shia LaBeouf le dejó muchos traumas a FKA Twigs

La demanda también alega que LaBeouf contagió a Barnett una ETS a sabiendas. "No hubo un momento establecido", dijo Barnett a King.

"Pero es muy sutil. Eso es lo que pasa con el abuso doméstico, la violencia doméstica, que es un verdadero proceso gradual paso a paso para llevar a alguien a un lugar donde se pierde tanto que acepta o siente que merece ser tratado de esa manera", explicó la artista.

"No es una sola cosa, son un montón de cositas que se cosen juntas en una pesadilla", dijo FKA Twigs.

LaBeouf, quien fue despedido por su agencia de talentos en medio de las acusaciones y desde entonces entró en tratamiento, dijo al New York Times después de que se anunció la demanda:

“No estoy en posición de decirle a nadie cómo los hizo sentir mi comportamiento", reveló el actor. "No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones".

"He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años. Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por los heridos. No hay nada más que pueda decir", expresó el famoso.

Shia confesó tener problemas de adicciones, pero negó las acusaciones de abuso contra su ex novia/Foto: El Nacional

A través de su abogado, LaBeouf ha negado las acusaciones de la demanda. ¿Crees que Shia LaBeouf debería ir a prisión por los abusos que cometió contra FKA Twigs? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

