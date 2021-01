F9: Toretto y Han se reencuentran en NUEVAS fotos de Rápidos y Furiosos

Los fanáticos de la franquicia Fast & Furious (Rápidos y Furiosos) llevan años pidiendo a Vin Diesel, los cineastas y Universal que hagan justicia al personaje de Han, interpretado por Sung Kang.

El personaje murió en su primera película, Fast & Furious: Tokyo Drift, solo para regresar en un par de películas que tuvieron lugar antes de esa aventura inicial. Deckard Shaw, de Jason Statham, mató a Han para llegar a Dominic Toretto, pero rápidamente fue recibido en la familia con los brazos abiertos solo un par de películas más tarde, lo que provocó la campaña #JusticeForHan.

Para sorpresa de los fanáticos de todo el mundo, el próximo F9 (Fast & Furious 9) finalmente lo hará bien por el personaje de Han.

Han está de vuelta en Rápidos y Furiosos 9

La forma en que Han regresa a la pantalla grande aún no se ha revelado, y probablemente se mantendrá en secreto hasta que salga la película esta primavera, pero lo importante es que el querido personaje está de regreso en la franquicia Fast & Furious una vez más.

Han y Dominic Toretto en Rápidos y Furiosos 9

El lunes por la mañana, EW lanzó un par de fotos nuevas de F9, una de las cuales presenta a Dom y Han juntos, lo que alegra a los fanáticos en todas partes.

"Han es un personaje integral en esta franquicia", dijo Vin Diesel a EW sobre el regreso sorpresa de Han. "Si recuerdas, él es el responsable de los años fuera de Dom Toretto. Él es el que trabaja con él en México, es el único que sabe dónde está Dom, y en muchos sentidos es el puente para Dom cuando Dom regrese en Tokyo Drift. Hay algo muy especial y mágico en el personaje Han. Cuando veas la película, lo sentirás, pero creo que en el fondo es otro testimonio de que no solo no le des la espalda a la familia, sino no te rindas con la familia. Sin revelar la trama, ese es el tema: no te rindas con la familia".

Además de la imagen de Dominic Toretto y Han, EW también lanzó una foto de la película que destaca a Dom y Letty (Michelle Rodríguez).

Letty y Dominic Toretto en Rápidos y Furiosos 9

Como hemos informado en La Verdad Noticias, al igual que Han, Letty es un personaje que se pensaba que estaba muerto en una película anterior. Letty regresó como adversaria de Dom y el resto de la familia, solo para volver al lado correcto de las cosas al final de la película de Rápidos y Furiosos.

¿Estás esperando ver a Han reunirse con todos en F9 esta primavera? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Fast & Furious 9 llega a los cines el 28 de mayo de 2021.

