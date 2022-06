Ezra Miller se reporta como desaparecido tras acusaciones en su contra.

Ezra Miller se burló de la policía en Instagram antes de eliminar su cuenta, ya que un tribunal sigue sin poder localizar al actor acusado de manipular a una fan adolescente. La estrella de "Justice League" y "Fantastic Beasts" publicó una serie de imágenes en sus historias de Instagram que parecían burlarse de las autoridades.

"No puedes tocarme, estoy en otro universo", decía un meme publicado por Miller. Otro decía: "Mensaje de otra dimensión".

Aunque se eliminó la cuenta de Instagram de Miller, las capturas de pantalla de las historias han estado circulando en Twitter y publicadas por el sitio de noticias The Direct.

¿Qué decían las publicaciones de Ezra Miller?

Otro mensaje de la historia decía: "Estoy protegido de las personas negativas y sus malas intenciones. Mi espíritu, mente, cuerpo, alma y éxito no se ven alterados por la envidia de nadie. Estoy protegido de toda la [energía] negativa que la gente intenta lanzarme".

"Subconsciente y conscientemente. Elimino a todos y cada uno de los compañeros ocultos que son enemigos ocultos", agregó el actor Ezra Miller.

La Verdad Noticias informa que, la semana pasada, los padres de Tokata Iron Eyes, una activista ambiental de 18 años, solicitaron al tribunal tribal de Standing Rock Sioux que emitiera una orden de protección contra Miller, a quien acusaron de usar la violencia para "controlar" a su hija.

Ezra Miller usa drogas para dominar a sus víctimas

Los documentos legales obtenidos por Los Angeles Times indican que sus padres, Chase Iron Eyes y Sara Jumping Eagle afirman que el actriz, ahora de 29 años, "usa la violencia, la intimidación, la amenaza de violencia, el miedo, la paranoia, los delirios y las drogas para dominar al joven adolescente Tokata".

Un juez de un tribunal tribal aprobó la orden provisional a principios de la semana pasada, pero "el tribunal no puede ubicar ni entregar" a Miller una copia de la petición, según el Times. Los padres alegan que el actor de Perks of Being a Wallflower tenía 23 años cuando conoció a su hija, que tenía 12 años, en la reserva de Standing Rock en Dakota del Norte.

En una entrevista con Los Angeles Times, los padres alegaron que Miller le dio a la niña alcohol, marihuana y LSD durante su amistad. Miller aún no ha sido localizado por las autoridades y Tokata Iron Eyes ha seguido defendiéndolos.

