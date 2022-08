Ezra Miller rompe el silencio y pide disculpas por sus polémicas

El actor rompe el silencio sobre sus polémicas

En los últimos meses el nombre de Ezra Miller ha sido relacionado con diversas polémicas, mismas que van desde delitos como robo hasta portación de armas de fuego por tener presunto delirio de persecución.

A través de un breve comunicado la estrella protagonista de The Flash ha roto el silencio y principalmente ha pedido disculpas por su comportamiento tan errático que lo tiene en serios problemas.

Todo ello previo a la cita que tiene con el juzgado que lo acusa de robo de alcohol en una vivienda y los crecientes rumores de Warner Bros para echarlo de la compañía.

De último momento la estrella de The Flash ha roto el silencio y pide disculpas por su comportamiento de los últimos meses, mismo que lo ha llevado a acaparar las noticias de la farándula.

"Habiendo pasado recientemente por un momento de crisis intensa, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento continuo", dice Miller. "Quiero disculparme con todos los que he alarmado y molesto con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida", agrega.

Como recordarás la polémica con el actor se desató tras su primer arresto en Hawái y seguido de ello vinieron en cascada las acusaciones en su contra.

¿Qué le pasó a Ezra Miller?

¿Qué le pasó a Ezra Miller?

Como previamente te indicamos en La Verdad Noticias, el actor ha tenido varias deudas con las autoridades, quienes incluso han recibido reportes de robo y portación de armas de fuego.

Incluso se llegó a mencionar que tras sis polémicas Ezra Miller quedaría fuera de cualquier proyecto de Warner Bros después de The Flash y que la franquicia sufriría un reinicio por su culpa.

