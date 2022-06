¿Ezra Miller líder de una secta? Niño de 11 años revela que fue víctima

Menor víctima del actor confiesa el ataque de Ezra

Ezra Miller podría liderar una secta satánica, según lo último revelado por testigos, que a su vez declararon ser víctimas del polémico actor en el mes de febrero pasado.

Como recordarás, a través de redes sociales han salido un reporte policial donde presuntamente el actor habría agredido a una joven madre de familia y a su hijo de 11 años.

Ahora tras la desaparición del actor, las supuestas víctimas rompen el silencio y revelan lo sucedido en aquella ocasión, indicando que la actitud de Ezra fue sumamente extraña.

Menor víctima del actor confiesa el ataque de Ezra

Menor víctima del actor confiesa el ataque de Ezra

El nombre de Ezra sigue siendo tema de conversación en las redes sociales, ahora tras la declaración de dos personas que fueron víctimas de sus ataques.

Según información de una entrevista que dieron las personas agredidas al New York Post, el actor comenzó a amenazar a las personas mostrándoles un arma después de que una mujer blanca dijera que “iba a salir con su tribu”.

Dichas palabras alteraron a Miller, quien acusó a la mujer de “apropiación cultural”, y luego de mostrarles el arma que guardaba bajo su chamarra, que resultó ser también un chaleco antibalas, la estrella les dijo: “hablar así puede tener consecuencias muy serias”.

Seguido de ello, el actor habría confrontado al menor de 11 años, quien se identifica como una persona no-binaria, y les comentó que Miller “había hablado extensamente con ella, y se había dado cuenta que sus padres ya no podían controlarle, pues es un ser más elevado que necesitaba la guía de Miller”.

“Miller automáticamente comenzó a acercarse a mí y empezó a hablarme de cómo amaba mi vestuario y mi estilo. No paraba de decirme lo genial que era. Fue muy incómodo, me sentía sumamente nervioso/a. Me daba mucho miedo estar cerca de Miller después de que le gritó a mi mamá y la hizo llorar”, declaró el menor.

Esta es la segunda ocasión en que Miller se relaciona con menores de edad en temas polémicos, pues la primera fue el caso de Tokata Iron Eyes, cuyos padres aseguran que la manipuló para que ésta escapara con él.

Te puede interesar: Arrestan a Ezra Miller en Hawái por acosar a clientes de un bar

Ezra Miller se encuentra desaparecido

Ezra Miller está fuera de todo proyecto en Warner Bros.

No se sabe a ciencia cierta en dónde se encuentra en este momento el actor, pues ni las autoridades han podido dar con su paradero para entregarle un citatorio y que esté se pueda presentar a declarar sobre los recientes escándalos en su contra.

De momento Ezra Miller tendría en su largo historial policial, acusaciones por maltrato, acoso sexual, secuestro, entre otras.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!