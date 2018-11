Extravagante regalo el que le dieron sus hermanas a Kendall Jenner

Quizá la pregunta que se hicieron las hermanas Kardashian fue: ¿Qué le regalas a una persona que ya lo tiene todo? Pues la celebración del cumpleaños 23 de la bella modelo Kendall Jenner, se llevó a cabo el pasado fin de semana. Por supuesto que estaban descartadas las ideas de comprarle ropa o zapatos, en vista de que como top model, cuenta con acceso a las marcas y diseñadores más exclusivos, así que la conclusión a la que llegaron fue que lo mejor sería apostar por un obsequio poco convencional pero muy práctico.

Al parecer la joven modelo, siempre había deseado un sistema de sauna a base de infrarrojos, pues esta quedo fascinada con un tratamiento que se hizo, el cual, según Kendall, hizo lucir su piel mucho mejor.

"El fin de semana celebramos mi cumpleaños y mis hermanas me compraran una sauna de infrarrojos. Últimamente me he aficionado mucho a la terapia con luces LED desde que me hice un tratamiento corporal completo hace poco. Es una tecnología maravillosa, que ofrece un montón de beneficios para la piel estimulándola desde el interior con distintos tipos e intensidades de luz. Voy a instalar la sauna que me han comprado en mi jardín trasero, ¡estoy muy emocionada de tener una solo para mí en casa!", confesó Kendall para la revista ‘Vogue’.