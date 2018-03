Extraño sabor tendrá el pastel de bodas del príncipe Harry

Sleep tight xx (Update: Thanks so much to those who shared the photo cred :) I didn't know, and I love it! Credit where credit is due: I'm bananas for this @percxption) ??? Una publicación compartida por Meghan Markle (@meghanmarkle) el 31 de Oct de 2016 a la(s) 7:19 PDT

La boda real entresigue dando de qué hablar; a pesar de que todo sigue siendo un misterio, poco a poco se han revelado detalles curiosos. Uno de ellos, el ingrediente principal de su pastel. Se sabe que la pareja no se ha apegado demasiado al protocolo real; por lo que no es de extrañarse que el postre que se sirva en la boda, se aleje del tradicional vainilla o chocolate. Y es que el plátano tiene un significado especial para ambos… Hace poco más de un año, Meghan publicó en su cuenta de Instagram una foto de dos plátanos abrazados con un tierno mensaje, obviamente dedicado a Harry, quien ama todo lo relacionado con esta fruta; desde helados hasta licuados. A pesar de que aún no se confirma este dato, el rumor de que sea real cada vez es más fuerte; y es que es importante tener en cuenta que la tradición indica que la capa superior del pastel debe servirse cuando la pareja bautice a su primer hijo. Hay que recordar que el príncipe Guillermo pidió un pastel con galletas de chocolate como segunda opción dulce de la boda, junto al principal, blanco como es tradición.