Extrañas fotografías de celebridades antes de ser famosas

Agencias/Diario La Verdad California.- A veces es fácil olvidar que las personas exitosas son sólo seres humanos. Parece que nacieron con fama y son muy diferentes de nosotros, los seres humanos normales. Esto es una mierda, por supuesto. Aquí echamos un vistazo a celebridades, figuras políticas, atletas y músicos antes de que fueran famosos, después de todo, todo el mundo tiene una infancia.

ADELE

Nacida el 5 de mayo de 1988 en el norte de Londres, Inglaterra, esta joven Adele solo tiene 6 años y ya está actuando como una artista, experimentando y expresándose.

RIHANNA

No se deje engañar por la cara de bebé de Rihanna, que es un mujer realmente determinada y fuerte. Es tan fuerte que nadie en la escuela sabía de las migrañas que la plagaban porque ella no quería ser diferente, superó una relación abusiva y consiguió su primer éxito No.1 cuando tenía sólo 18 años.

Bill Clinton

Verlo como un niño es aún más interesante, teniendo en cuenta que, bueno, también fue Presidente de los Estados Unidos por un tiempo. Y eso es todo un logro, ¿verdad?

Taylor Swift

Esta belleza americana de 4 años seguirá igual hasta el día de hoy, dulce, bonita y con talento. ¿Podría creer que Taylor Swift empezó a escribir canciones solo un año después de haberse capturado esta imagen? Su abuela era una cantante de ópera, así que supongo que lo lleva en los genes.

Marilyn Monroe

No estoy diciendo que no podría haberla reconocido sin cabello rubio de signatura. Es sólo que su cabello castaño rizado y las circunstancias en que se tomó esta foto son bastante inusuaesl, cuando estás acostumbrado a una imagen más glamorosa de Marilyn Monroe.

Cristiano Ronaldo

No me diga que no ha reconocido la sonrisa de este niño de 6 años. Quiero decir, venga ya, la sonrisa de Cristiano Ronald es una de las sonrisas más famosas del mundo. De hecho, la mayor parte de su expresión no ha cambiado porque sigue concentrándose en la misma meta – convertirse en el mejor jugador de fútbol del mundo.

Frank Sinatra

Todos podemos estar de acuerdo en que ningún otro niño de 10 años de edad ha sido tan pulcro, elegante y adorable como Frank Sinatra en la foto de arriba. Quiero decir, vamos, la mayoría de los adultos que conozco no se ven tan bien como él aquí.

Barack Obama

Imagínate ver a este niño de cuatro años en su triciclo en su vecindario hace unas décadas. Digamos que fuiste acompañado por un amigo que fue capaz de decirte el futuro de este niño. ¿Les creerías si te dijeran que se convertiría en el primer presidente negro de Estados Unidos?

The Dalai Lama

En este imagen, el 14º Dalai Lama tenía sólo 2 años de edad. ¿Quién habría adivinado que la monería podría ser realmente un indicador de grandeza? Después de todo, siguió haciendo grandes cosas. El 14vo Dalai Lama nació Lhamo Döndrub, y a la edad de 2, fue identificado como la reencarnación del décimotercero Dalai Lama cuando él eligió correctamente todas las posesiones del hombre santo en una prueba.

Paul McCartney

Este es Paul McCartney. A los 8 años. Y sí, el hombre a su lado es su padre. Además, ¿no es la sonrisa de Paul absolutamente única? Su padre era pianista y tocaba la trompeta; Fue él quien alentó el amor de Paul por la música. Su padre intentó que él tomara lecciones de piano, pero Paul pensó que preferiría tocar oído, así que lo hizo a su manera.

Kurt Cobain

Kurt Cobain, el cantante principal de Nirvana, era la definición misma de un rebelde adolescente. Como se puede notar, esta es su foto de cuando fue arrestado a los 19 años. ¿Qué hizo para ser arrestado? Fue capturado pintando en aerosol “Dios es gay” en los coches.

Johnny Depp

Con 10 años usted probablemente no reconocería a Joynny Depp. Vale, el pelo es el mismo, pero ¿dónde están los pómulos? Supongo que era tan lindo, que cuando abandonó la escuela secundaria para ser músico y se arrepintió dos semanas más tarde, su director le dijo que siguiera sus sueños en lugar de volver a la escuela.

Lady Gaga

¿Realmente no sabe quién es esta descarada chica de 11 años? Mire de nuevo. Sí, esa es Lady Gaga. Mientras usted pensaba en su próximo traje de Halloween, recuerde que ella empezó a tocar el piano cuando tenía 4 años y escribió sus propias canciones cuando tenía 13 años. ¿Y esa mirada? Tiene que ser Lady Gaga para ganarse los derechos de ella.