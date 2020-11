¿Extrañas a One Punch Man? La SEXY “Monster Princess" Do-S alegrará tu día

Ha pasado mucho tiempo desde que Yusuke Murata no se ha dedicado a la producción de nuevos capítulos de One Punch Man. De hecho, el autor histórico de Eyeshield 21 se está dedicando a revisar las tablas de algunos capítulos anteriores del manga para prepararlos para la versión en volumen que está a punto de ser publicada en Japón.

En Tonari no Young Jump, el último capítulo publicado de One Punch Man es el 135 con el choque con Psykos. Queda mucho por cubrir sobre esta batalla, pero parece que no veremos la conclusión durante bastante tiempo.

Mientras tanto, Yusuke Murata no solo nos hace saber que todavía está trabajando en One Punch Man, sino que también nos deleita con una nueva ilustración. La Verdad Noticias te recuerda que Viz Media es quien publica el manga. A continuación, el arte de Murata:

Sobre el arte de One Punch Man

El mangaka, famoso en todo el mundo por la altísima calidad de sus dibujos, de hecho ha decidido traer el monstruo Do-S, también conocido como Monster Princess, de regreso a sus fans. ¿Recuerdas que ella tuvo un combate con la poderosa Tatsumaki?

La villana tenía poco espacio en el anime de One Punch Man, pero era muy querida y, dada la imagen de abajo, puedes entender por qué Monster Princess también tiene muchos activos de cosplay que hacen que destaque incluso en 3D el encanto seductor con mucha aura masoquista.

Así luce Do-S en la serie de anime

El tweet de Murata inevitablemente se hizo muy popular, ganando más de 25,000 me gusta en solo unos días. Ahora solo nos queda esperar para revisar sus dibujos sobre Saitama y compañía con el próximo capítulo. ¿Acaso podría estrenar el capítulo 136 antes de que acabe el 2020? Aquí seguiremos cualquier novedad sobre One Punch Man.

