¿Extrañará a Zague? Paola Rojas desprecia el día de San Valentín (VIDEO)

El día de ayer se celebró el tan esperado día de San Valentín, donde miles de parejas se demostraron su amor con tiernos gestos y regalos, mientras otros celebraron junto a sus amigos más cercanos, tal como fue el caso de muchos famosos que compartieron los bellos momentos que vivieron en sus redes sociales.

Pero esta celebración no es del agrado de todos, pues la famosa periodista Paola Rojas, se opuso a esta festividad.

Como se supo hace meses, la famosa informadora se encuentra soltera tras el escándalo que protagonizo el comentarista Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como “Zague” fue el centro de controversia tras su video sexual que desató un gran escándalo que culminó con el divorcio con Paola Rojas.

Ahora, en esta celebración, Paola Rojas no tuvo una pareja con quien disfrutar su velada, por lo que como todas las personas que estuvieron solteras en este día, arremetió contra la celebración.

Te puede interesar: Angélica Rivera reaparece después de anunciar su divorcio (FOTO)

“Decirles que no celebró este día, me parece más cursi que nada, pero sabemos que hay muchas personas que sí lo celebran, y que lo disfrutan, se mandan flores y chocolates, incluso eligen pasar la tarde juntos y no necesariamente comiendo o bebiendo, sino haciendo otras actividades”.