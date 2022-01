Exsuegra de Inés Gómez Mont exige justicia para recuperar a sus nietos

Luego de que la FGR informó que giró una orden de aprehensión y una ficha roja para detener a Inés Gómez Mont y a su esposo, Víctor Álvarez Puga, la exsuegra de la conductora, Tita Bravo, reapareció ante los medios de comunicación para exigir justicia y poder recuperar a sus nietos.

De acuerdo con información de varios medios de espectáculos, la madre de Javier Díaz Bravo exigió justicia para sus cuatro nietos, pues afirma que los que más están sufriendo y menos culpa tienen son ellos.

“Me siento con mucho ánimo y con muchas ganas de enviarle todas mis buenas vibras a mis nietos, que estén bien, que estén bien cuidados, yo hablo por mi hijo, y lo único que quiero es justicia para mis nietos y mi hijo, para que los vea porque es tiene el derecho”.

Inés Gómez Mont tiene orden de aprehensión

Doña Tita afirmó que desde septiembre existía una ficha roja contra ella, por lo que la noticia de la orden de aprehensión no la tomó por sorpresa, sin embargo, sí le causa preocupación debido a que sus nietos no tienen nada que en esa situació.

“Mis nietos no tienen porque estar metidos en este tema, ellos no tienen nada qué ver en esto”, declaró la ex suegra de la conductora quien pidió a los medios que dejen de darle preferencia a Inés y aprovechó para despotricar contra la exconductora de Ventaneando.

“La señora Inés Gómez Mont, en Acapulco, bañó a su hija, porque nunca la bañaba, y se le cayó, se le resbaló mi nieta, mi nieta con la frente sangrando tuvo que ir al hospital, les digo esto para que no nada más hablen de mi hijo”.

Hijos de Inés Gómez Mont con Javier Díaz

Inés Gómez Mont y sus hijos

Los hijos de la exconductora con Javier Díaz Bravo, con quien se casó por primera vez en 2008 y se divorció en 2013, son cuatro: Inés, la mayor de 12 años de edad, y los trillizos Diego, Javier y Bruno, de nueve años.

“Si la señora se compra o no se compra bolsas, es su problema, la señora tiene una fundación, para que la investiguen… Pero esto que le están haciendo a mi hijo, no es de Dios, ni de la Virgen de Guadalupe. La ley dice que ante cualquier tema legal, la custodia va para el papá”.

