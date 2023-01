Exquisito outfit de Andrea Legarreta enamora a sus fans

Andrea Legarreta es una bella conductora que sigue más hermosa que nunca y este año quiere seguir siendo una referencia en la moda, por lo menos así lo dejó ver recientemente.

Es por eso que gracias a su trayectoria en el programa “Hoy”, Andrea Legarreta se ha convertido en una de las figuras públicas más queridas del país, y también en todo un referente de moda.

A pesar de tener 51 años de vida, la también actriz Andrea Legarreta ha sabido cómo mantenerse joven y con una figura envidiable, es por eso que tanto grandes y chicas, buscan imitar su estilo que es muy variado.

Andrea Legarreta y su exquisito outfit

Desde outfits casuales para toda ocasión, como looks más sexys y atrevidos, hasta atuendos elegantes que resaltan su belleza, Andrea Legarreta sabe qué vestir y cómo verse bien en cualquier momento.

En esta ocasión, Andrea Legarreta lució un look de la tienda de Fernanda Beltrán, que consistió en un outfit casual, perfecto para cualquier tipo de evento, como una reunión en la tarde o una salida nocturna con amigas.

La conductora llevaba una hermosa camisa de seda en color negro, que estaba lo suficientemente abierta para lucir un profundo escote y su hermoso corsé debajo.

Pero sin duda alguna, el punto que más llamó la atención de este outfit fueron sus pantalones tipo palazzo en color blanco y con lindas siluetas de rostros. El cabello de la conductora estaba suelto y con hermosas ondas.

La belleza de Andrea Legarreta

No queda duda de que Andrea Legarreta no necesitó de demasiados accesorios, más allá de dos pulseras en uno de sus brazos, ya que el palazzo que Andrea Legarreta llevaba era lo suficientemente llamativo para no requerir de muchos.

Cabe destacar que incluso la propia Andrea Legarreta confesó que muchas personas le preguntaron dónde había conseguido esos pantalones. La publicación ya cuenta con más de 12 mil me gusta en su perfil de Instagram.

