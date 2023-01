Exquisita tanguita de Issa Vegas incendia la mirada de sus fans

Issa Vegas es una bella modelo fitness que después de hacerse una sesión de fotografías ella misma, se desesperó por no saber cuál subir a su cuenta de Instagram; sin embargo, la solución que le dio a su problema le encantó a sus más de 9 millones de seguidores: las subió todas.

Lo particular de estas instantáneas fue el atuendo que se puso, una tanguita bastante pequeño de colores pastel que no dejó mucho a la imaginación.

"No sabía cuál subir".

Ese fue el mensaje que escribió la argentina Issa Vegas. Las fotografías fueron aplaudidas de inmediato por su público fiel, pues ella dejó ver su silueta cincelada por el arduo entrenamiento al que se somete en cada visita que hace al gimnasio.

La sexy tanguita de Issa Vegas

No queda que lo breve del atuendo playero se puede ver en las marcas de Sol que otros le dejaron cuando se expuso en las playas de Miami, ciudad de Florida, Estados Unidos, donde radica actualmente.

Es por eso que los followers de Issa Vegas de inmediato se manifestaron a través de diversos mensajes que le dejaron donde ensalzaron su belleza y estética física.

De igual manera le dejaron una lluvia de likes, mismos que seguirán incrementándose con el paso de los minutos: "Agradecemos todas y cada una de ellas", "Todo proceso tiene un buen progreso", "Qué bellísima te ves", "Usted se pasa señorita", "Todas están espectaculares!", fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

TE PUEDE INTERESAR: Vestida de sexy Lola Bunny, Issa Vegas muestra el rabito peludo

La modelo fitness de una gran fama en redes

Issa Vegas luce tremenda tanguita

Aunque muchos puedan pensar que parte del físico de Issa Vegas es parte de su genética la verdad es que no es así, pues ella desde el principio lució como una varita de nardo, pues quienes gusten del ejercicio sabrán que aumentar la masa muscular no es nada sencillo, por eso es que ella no lo deja y siempre suda la gota gorda en cada visita que hace.

La influencer ha sabido aprovechar muy bien su físico, pues abrió una cuenta de OnlyFans donde no le va nada mal, pues es considerada una de las reinas de la plataforma de contenido exclusivo. Y no es para menos, pues cada que puede se pone atuendos que le roban el aliento a sus fans y por ende, siempre quieren un poco más de ella.

Cabe destacar que Issa Vegas, que practica el crossfit, tiene una base sólida para alcanzar sus objetivos, mismos que aplica en cada aspecto de su vida: Disciplina, dedicación y determinación. En su cuenta de Instagram siempre publica algunos de los ejercicios que ella ejecuta, así como las rutinas para que las personas consigan una transformación como la de ella. En los comentarios, muchos le agradecen el gesto y mencionan que sus consejos les han funcionado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram