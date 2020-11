Exponen mensajes agresivos de Eleazar Gómez a su ex pareja

Como hemos informado previamente en La Verdad Noticias, Eleazar Gómez fue detenido por ejercer violencia de género a su pareja Tefy Valenzuela, sin embargo, esta no es la primera vez que el actor ha sido tachado de ser violento con las mujeres.

Su ex pareja Elia Ezrre no se ha quedado callada ante esta situación y ha decidido compartirle a Ventaneando algunas capturas de pantalla de sus conversaciones con el también ex novio de Danna Paola.

Según lo compartido en el Instagram de Ventaneando, el actor de Televisa se comportaba muy intenso en su manera de contestar, y no dejaba de insistirle, además de tacharla de mala y maldita.

Los mensajes fueron leídos por los conductores de ventaneando, que lamentaron el comportamiento del actor, quien actualmente se encuentra en la cárcel parcialmente durante 2 meses.

Acusaciones a Eleazar Gómez

Como hemos dado a conocer con anterioridad, el actor de La Mexicana y el Güero se ya había sido tachado de violento, incluso por la propia Danna Paola, sin embargo, una ruptura que fue muy polémica fue la que tuvo con Venessa López hace 3 años, quien si lo denuncio de maltratarla físicamente, además de infidelidad.

El futuro de Eleazar Gómez es incierto, y habrá que esperar a que un juez dictamine su sentencia, por lo pronto, la mayor parte del mundo del espectáculo está a favor de que se haga justicia, y pague por sus acciones.

Aunque hay algunas excepciones como Maribel Guardia, Ian García, y entre otros amigos del famoso, que lo han defendido pese a ser un agresor y un potencial feminicida.

¿Crees que Eleazar Gómez quede impune de sus actos?, ¿Crees que se haga justicia después de ejercer violencia de Género?, dinos tu opinión en los comentarios.