Exponen cuánto le costó a Christian Nodal su relación con Belinda

La ex relación de Christian Nodal y Belinda sigue dando de qué hablar. Los cantantes se separaron el pasado 13 de febrero, y fue a través de sus redes sociales que confirmaron la ruptura de su noviazgo y compromiso. Muchos han rumorado que por dinero fue que decidieron terminar, ya que supuestamente Nodal gastó demasiado al estar con la también actriz.

Sin embargo, fue durante el programa El Gordo y la Flaca, que el conductor Raúl de Molina, hizo algunos cálculos de la posible cantidad de dinero que le costó al intérprete de “Botella tras botella” mantener un romance con la cantante de “Egoísta”. Recordemos que Belinda ha sido acusada de “bajarle dinero” a los hombres con los que suele salir.

“Le costó la bobería cada día ocho mil 219.17 cada día de estar con Belinda… si estuvo un año y aparte lo que tuvo que comprar de comida y aguantarle y comprarle. La bobería de estar con Belinda un año, 10 mil dólares al día. Le habría salido más fácil alquilar”, declaró “El Gordo” en su programa.

¿Por qué terminaron Christian Nodal y Belinda?

Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, los famosos rompieron porque la madre del cantante de regional mexicano, Cristy Nodal, presuntamente pidió una auditoría para saber en lo que estaba gastando su hijo, y supuestamente se descubrió que Belinda estaba “derrochando” el dinero de Christian Nodal, a pesar de que aún no estaban casados.

No obstante, los fanáticos de la cantante y actriz de origen español han salido en su defensa, y han criticado las palabras tanto de Raúl de Molina como de Adolfo Infante, ya que no están de acuerdo en que se hagan ese tipo de acusaciones en contra de Beli. Hasta ahora, la famosa aún no ha dado más detalles sobre su separación.

¿Cuánto costó el anillo de compromiso que Nodal le compró a Belinda?

El anillo de compromiso que Christian Nodal le regaló a Belinda en el momento en el que le pidió matrimonio en un exclusivo restaurante está valuado en 3 millones de dólares, es decir, más de 60 millones de pesos mexicanos.

