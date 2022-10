Explotan fans de Ventaneando tras confirmarse nuevo horario del programa

Ventaneando es uno de los programas con más rating en Tv Azteca que recientemente anunció su cambio de horario, por lo que muchos de los fanáticos del chisme están pasando por un duro momento y no aceptan la reciente decisión del horario.

La noticia causó conmoción en las redes sociales, internautas aseguraron que este horario los haría perderse del chisme al imposibilitarse en sus agendas.

Y es que recientemente la emisión de Ventaneando lanzó un mensaje que dice: “Con nuestros nuevos horarios no podrás despegarte de la pantalla. ¡Nos vemos en Ventaneando a partir del lunes 17 de octubre a la 1 pm!”.

¿Qué horario tendrá Ventaneando?

A partir del 17 de octubre, #Ventaneando cambia de horario. ������ Disfrútanos a partir de la 1:00 p.m. con las mejores noticias del espectáculo. ����



���� https://t.co/pQpfMlZ6Wl pic.twitter.com/4vjvRMlG1L — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 7, 2022

Se ha dado a conocer que A la 1, los líderes en información del espectáculo (Ventaneando). A las 2, los acontecimientos más relevantes del día (Hechos). Y a las 3, diversión y adrenalina (Escape perfecto)”

finalizó.

"A esa hora estoy trabajando y me gusta llegar a ver ventaneando", "A esa hora estoy trabajando, no estoy de acuerdo, ya no los podré ver" y "Ya nadie verá los chismes", son algunos de los comentarios sobre esta modificación en twitter.

Paty Chapoy y su polémica con Verónica Castro

Pati Chapoy

Resulta que muchos internautas han pedido a Pati Chapoy que así como investigó sobre el clan Trevi Andrade debería hacer lo mismo con Verónica Castro para que la verdad salga a la luz, pero según no lo hace porque supuestamente es su amiga desde hace años, por lo que esto tiene molesto a muchos haciéndole saber que no es una periodista con criterio.



