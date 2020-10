Explota Nicole Neumann contra Cau Bornes en vivo por demandar a Valeria Lynch

La conductora del programa en Argentina, “Nosotros por la Mañana”, Nicole Neuman no pudo contener su furia y durante la transmisión en vivo explotó contra Cau Bornes, quien demandó a Valeria Lynch por la nada despreciable cantidad de un millón de dólares.

"Parece ser que hay una demanda exigiendo la módica suma de un millón de dólares. Por diferentes escuelas que tienen juntos, ahora vamos a escuchar la palabra de la abogada, y por presuntas cuentas en el exterior no blanqueadas por parte de Valeria", lanzó Dente.

Nicole Neuman criticó a Cau Bornes

"Está reclamando los bienes gananciales. Y a mí lo que me dicen es que la cifra es como piso un millón de dólares y que quiere entre uno y dos millones. No hay bienes en común, en principio, pero sí va por eso", agregó Ariel Wolman.

Cau Bornes decidió demandar a su ex esposa, Valeria Lynch, por una distribución de los bienes conyugales que no satisface al artista brasileño. Casado con la cantante durante once años, Bornes decidió iniciar una demanda por un millón de dólares, noticia que fue anticipada en Los Ángeles de la Mañana.

Cau Bornes exige un millón de dólares

“Cau va iniciar acciones legales contra Valeria Lynch reclamando patrimonio con su estudio de abogados. Lo que Cau reclama y ya se está preparando la demanda son todas las escuelas de Valeria Lynch y cuentas en el exterior no blanqueadas. Dicen que tiene varias pruebas de estas cuentas y de extractos de las cuentas. Tiene fotos, tiene capturas”, empezó comentando Ángel De Brito.

Y prosiguió: “También me cuentan que este conflicto empezó mientras eran pareja. Que varios amigos le dijeron a Valeria ‘Mirá que él está juntando material para en algún momento posible demandarte, tené cuidado’. Que Valeria dijo ‘Bueno, sí, me voy a encargar de esto’, y después no quiso nunca más hablar del tema. Quizás lo charló con él, esto no lo sabemos. Pero esto es lo que va a reclamar Cau. Cuentas en el exterior no blanqueadas y parte de las escuelas”.