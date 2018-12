Explosivos lanzamientos de rock sacuden la escena internacional

Nightwish lanzó este día el vídeo de “Ghost Love Score” extraído de su DVD “End of an Era”. Los gigantes del metal sinfónico finlandés han publicado el vídeo de una de las canciones de su actuación en el Hartwall Areena de Helsinki en octubre de 2005 –recogida en el DVD recientemente reeditado ‘End of an Era’.

Nightwish interpreta “Ghost Love Score”, canción perteneciente a su disco ‘Once’. Debemos recordar que la reedición de ‘End of an Era’ saldrá a la venta el 7 de diciembre vía Nuclear Blast en tres formatos: doble CD, triple vinilo y BluRay. Este último formato traerá consigo además el documental ‘A Day Before Tomorrow’, que cuenta cómo la banda vivió los días previos a la que sería su última actuación con Tarja Turunen.

Within Temptation lanzó el videoclip de “Raise Your Banner”. El grupo neerlandés edita este trabajo como adelanto de ‘Resist’, su próximo disco. Este nuevo tema cuenta con la colaboración de Anders Fridén, vocalista de la banda In Flames.

‘Resist’ se publicará el próximo 14 de diciembre a través de Spinefarm Records. Otros invitados son: Jacoby Shaddix (Papa Roach) y Jasper Steverlick (Arid) participan en las canciones “The Reckoning” y “Firelight” respectivamente.

In Flames lanza el teaser de su próximo single “I Am Above”, aunque son solamente los primeros segundos de la canción que In Flames estrenará el próximo 14 de diciembre como adelanto de su próximo disco. En este teaser podemos ver a Martin Wallström, famoso por aparecer en la serie ‘Mr. Robot’.

Los suecos se encuentran trabajando en su próximo trabajo después de que Joe Rickard, batería de In Flames desde 2016, dejara la banda el pasado mes de junio.

Dark Moor estrena el videoclip de “Birth of the Sun”, adelanto de “Origins”. La formación de power metal sinfónico madrileña lo ha publicado pues acompaña al tema “Birth of the Sun”, single de su próximo disco ‘Origins‘. En él, los integrantes de Dark Moor tocan dentro en las catacumbas del interior de una montaña acompañados de unas misteriosas mujeres que practican distintos rituales y danzas.

‘Origins’ llegará a las tiendas el próximo 7 de diciembre.

Ricardo D. Pat