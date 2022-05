Explicación del libro de Vishanti en Doctor Strange In The Multiverse Of Madness.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" de Sam Raimi presenta algunos giros diferentes a través de los universos alternativos, lo que en realidad es bastante impresionante. Los críticos elogiaron al director por aportar su experiencia en el terror al UCM y también señalaron que Elizabeth Olsen ofrece una actuación deliciosamente viciosa como la Bruja Escarlata.

Aunque los numerosos avances y anuncios de televisión revelaron muchas cosas sobre la secuela, la gran sorpresa fue que Wanda Maximoff es la verdadera villana de esta historia. La ex-Vengadora persigue a América Chávez (Xochitl Gomez), quien tiene el poder de saltar entre realidades, al mismo tiempo que utiliza el libro místico de los condenados, el Darkhold, para buscar un universo donde pueda estar con sus dos hijos, Billy y Tommy.

El Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) está decidido a evitar que Wanda haga esto, por lo que busca el legendario Libro de Vishanti, que podría darle todo el poder que necesita para derrotarla. Pero, ¿qué es este libro todopoderoso y por qué es tan importante para el hechicero?

El Libro de Vishanti contiene la magia más poderosa

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU en inglés) presenta el Libro de Vishanti como una fuente legendaria de conocimiento que está oculta en el espacio entre los universos, y si un hechicero lo lee, encontrará cualquier hechizo que necesite para derrotar a sus enemigos.

El libro aparece por primera vez en los cómics en "Strange Tales" # 116 de 1963, en el que el Doctor Strange encuentra un canto en el libro para viajar a la Dimensión del Sueño para salvar las almas de las personas que han sido atrapadas en un sueño eterno por el villano Pesadilla.

Contiene la magia de orden más poderosa en su interior y se puede usar para proteger a las personas y desterrar el mal, lo que lo convierte en lo opuesto a Darkhold, que contiene magia de caos aterradora.

Fue creado por Vishanti, los hechiceros legendarios Agamotto, Hoggoth y Oshtur, quienes vertieron todo su conocimiento combinado de los hechizos más poderosos en un libro para que los humanos aprendan magia.

Originalmente estaba custodiado por un grifo sagrado en la antigua Babilonia, pero el Anciano viajó en el tiempo para recuperarlo y que pudiera ser utilizado por los hechiceros modernos. Básicamente, el libro tiene una historia increíblemente rica que no podemos ver en la MCU.

El Libro de Vishanti en Doctor Strange 2

La Verdad Noticias informa que, debido a que "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" tiene un tiempo de ejecución más corto que la mayoría de las películas de MCU, con una duración de 2 horas y 6 minutos, incluidos los créditos, la historia no deja mucho espacio para explicar la importancia del Libro de Vishanti en gran detalle.

Aunque Doctor Strange primero cree que es un mito, Wong (Benedict Wong) confirma que es real, lo que aprendió cuando se convirtió en Hechicero Supremo durante el tiempo que Strange se fue gracias a Blip.

No es hasta que el Doctor Strange encuentra su camino a través de la Tierra-838 que realmente se apoderan del libro, pero desafortunadamente, Wanda lo destruye casi de inmediato.

Sin embargo, esta podría ser la mejor decisión para el MCU, porque si Strange tiene acceso a cualquier poder que necesite, socavaría a cualquier futuro villano o conflicto con el que se encuentre porque simplemente podría sacar el libro y derrotarlos. Básicamente, el Libro de Vishanti es demasiado poderoso para su propio bien.

