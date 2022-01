Explicación de La Casa en Netflix

Si algo ha llamado la atención son los estrenos en streaming, por lo que La Verdad Noticias te dejamos la explicación de La Casa en Netflix, así como sus personajes y la reseña.

¿Te gusta el entretenimiento inquietante pero emocionante?, entonces The House es justo para ti. Se trata de una animación stop motion, que consta de tres historias diferentes, y cada una de ellas es más inquietante que la otra.

Se debe aclarar que las historias son diferentes entre sí, pero comparten un tema común: una casa por lo que si quieres ver preparate para que las cosas se pongan espeluznantes en Netflix.

Explicación de La Casa en Netflix: cómo se realizó

La Casa en Netflix ha recibido excelentes críticas.

La Casa en Netflix ha recibido excelentes críticas de diversas fuentes por lo que se ha vuelto de las más deseadas por los espectadores.

Andrew Webster de The Verge dijo sobre The House que “Es una antología casi ideal: conectada y, sin embargo, independiente. Y, con alrededor de 30 minutos cada uno, los capítulos son lo suficientemente cortos como para que no se queden demasiado tiempo y, al mismo tiempo, son lo suficientemente extraños como para quedarse contigo”.

Mientras que la explicación de La Casa en Netflix por Ed Power of Meaww, dice: “Enda Walsh ciertamente hace un trabajo impresionante con cada de estas historias, combinando una sensación de extrañeza y oscuridad siniestra. La animación también es particularmente impresionante, cada época tiene su propia apariencia, mientras que la única constante sigue siendo la casa misma”.

De que trata La Casa o The House en Netflix

La Casa o The House en Netflix experimentarás una persistente sensación de misterio y espeluznante mientras miras esta película.

El concepto es bastante simple; una película dividida en tres partes diferentes, cada una de las cuales tiene su propio director que explora la trama central con su punto de vista. Pero cada historia gira en torno a una casa y cómo todos los que estaban asociados con ella actúan de una manera bastante extraña.

Considera que aunque es una película animada, The House en Netflix ciertamente no es para el público joven.

Y es que la explicación de La Casa en Netflix señala que algunos temas son adultos y para nada apropiados para los niños. También hay un uso abundante de palabras y frases fuertes como f*ck, sh*t, d*mn, christ y “piss off”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!