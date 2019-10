Expediente: Terror en la pantalla grande

Estas fechas han inspirado cientos de películas de terror que han aterrorizado a los televidentes por generaciones. Te presentamos los mejores titulos para pasarla totalmente aterrado este Halloween y día de muertos.

Halloween

La película de terror por excelencia, donde podemos ver a Michael Myers, quien regresa a su pueblo natal despues de 15 años para sembrar el terror en sus habitantes.

El legado del diablo (Hereditary)

Una aterradora historia que inicia cuando la abuela de la familia muere. Annie, su hija, decide mudarse co su familia a su casa, pero las cosas se vuelven espeluznantes cuando su hija menor empieza a ver espectros fantasmales.

El aro

La historia de la cinta maldita, la cual te causará la muerte a manos de ‘Samara’ después de 7 días.

El exorcista

La cinta original del año 1973 trata sobre una madre que contacta a un grupo de sacerdotes para expulsar entes demoniacos de su hija de 12 años. Esta cinta es una de las que más ‘remakes’ ha tenido a lo largo de los años.

La maldición (The grudge)

Una estudiante de intercambio y su novio tienen que sobrevivir a los espiritus malignos que habitan en una casa de Tokio, Japón.

La masacre de Texas (The Texas Chain Saw Massacre)

Un grupo de jóvenes experimentan el peor momento de sus vidas cuando se encuentran cara a cara con un asesinos psicópatas que deciden darles caza con motosierras.

Scary stories to tell in the dark

La nueva cinta del director y productor mexicano Guillermo del Toro basada en los libros del mismo nombre del autor Alvin Schwartz

Camino hacia el terror (Wrong turn)

Un grupo de jovenes salen a acampar en un bosque de Virginia, donde tendrán que luchar por sus vidas contra 3 caníbales hambrientos y deformes.

The babadook

Una mujer viuda descubre que las historias que contaba su hijo eran verdad, pues un aterrador monstruo ingresó a su casa por medio de un libro para niños, causando un inmenso terror en ambos.

El conjuro

Esta cinta nos habla sobre uno de los casos más aterradores de los investigadores de fenomenos paranormales Ed y Lorraine Warren a una familia que vive a merced de un ente sobrenatural en su granja. Fue tan exitosa que creó su propio universo, donde podemos encontrar títulos como Anabelle, La monja y recientemente La lorona.

Los clásicos

El aro

El exorcista

El proyecto de la bruja de Blair

Hostal

Insidious

IT

La maldición

Psicosis

Nightmare on elm street

Scream

The shinning

Viernes 13

Para los niños

Beetlejuice

Casper

Coco

El extraño mundo de jack

Frankenweenie

Hotel Transilvania

Monster house

Scooby Doo

Toy story de terror

Por: Irving Alvarez

Diseño: Ana Loyola