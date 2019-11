Expediente: Terminator… volvió

Tras 4 años ausente, Terminator regresa con su nueva entrega ‘Dark Fate’ incluyendo nuevamente al mítico actor Arnold Schwarzenegger nuevamente con su papel como ‘The terminator’.

Terminator: Dark Fate

Hoy se estrenó la nueva entrega de la saga, donde volvemos a ver a Sarah Connor aliarse con una mujer cyborg para proteger a una indefensa joven de un nuevo y malvado Terminator.

La trinidad regresa

Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Edward Furlong regresan con sus papeles como: Terminator, Sarah Connor y John Connor, respectivamente.

Datos curiosos

Expediente: Terminator... volvió

Terminator fue completamente ignorada por los Oscar, mientras que su secuela se llevó el Oscar a: Mejor edición de sonido, Mejor sonido, Mejores efectos visuales, Mejor maquillaje y peinado.

Terminator 2 fue la primera cinta en tener un presupuesto mayor a 100 millones de dólares, recuperándolos fácilmente en taquilla.

Arnold Schwarzenegger ganó 6 millones de dólares por decir 17 palabras en la primera cinta, mientras que en Terminator 2 consiguió 15 millones de dólares por 700 palabras, es decir, cerca de 21,429 dólares por palabra.

Frases célebres

Come with me if you want to live

Hasta la vista baby

I’ll be back

Talk to the hand

Películas

Expediente: Terminator... volvió

Terminator (1984)

Terminator 2: Judgement day (1991)

Terminator 3: Rise of the machines (2003)

Terminator: Salvation (2009)

Terminator: Genisys (2015)

Terminator: Dark Fate (2019)

Terminators

Expediente: Terminator... volvió

Terminator T-600

Terminator T-700

Terminator T-800 (Arnold Schwarzenegger – Terminator)

Terminator T-1000 (Robert Patrick – Terminator 2)

TX Terminator (Kristanna Loken – Terminator 3)

Terminator T-7RPI (Sam Worthington – Terminator: Salvation)

Terminator T-3000 (Jason Clarke – Terminator: Genisys)

Terminator T-5000 (Matt Smith (Skynet) – Terminator: Genisys)

Terminator Rev-9 (Gabriel Luna – Terminator: Dark Fate)

Elenco

Expediente: Terminator... volvió

Arnold Schwarzenegger – The Terminator T-800

Linda Hamilton – Sarah Connor

Edward Furlong – John Connor

Gabriel Luna – Terminator Rev-9

Mackenzie Davis

Natalia Reyes

Diego Boneta

Expediente: Terminator... volvió

Por: Irving Álvarez

Diseño: Ana Loyola

Ilustración: Chaloestevez