Exnovio de Shakira curaría el desamor de la cantante tras romper con Piqué

Shakira está viviendo el desamor en carne propia, pero se ha mostrado de lo más fuerte en las últimas entrevistas que ha dado a diversos medios, pero ahora parece que unos de sus exnovios podría ser quien remedie su mal.

Se trata del empresario argentino Antonio de la Rúa, quien estuvo en pareja por 11 años con Shakira y fue testigo de la explosión de la colombiana al mundo a través de su música.

Tal parece que la cantante colombiana Shakira de 45 años intenta retomar su vida en medio de su divorcio con Gerard Piqué pero para ello primero debe terminar de resolver el tema de la custodia de sus hijos Milán y Sasha. Al parecer el jugador de fútbol no quiere que los niños salgan de España y por eso complica las negociaciones.

Shakira tras su ruptura con Piqué

Shakira tras su ruptura con Piqué

Si recordamos la bella cantante Shakira rompió el silencio hace algunos días en la revista Elle de España y dijo que ella sacrificó su carrera para quedarse en el país de su pareja, inscribir a los niños en la escuela en Barcelona y apoyar a Gerard Piqué para que ganase títulos y fuese uno de los mejores jugadores del mundo.

Es por eso que ahora la talentosa Shakira considera que es su turno y por eso quiere irse a vivir a Miami, ciudad en la que considera que está su carrera profesional, pero ahora se supo que la cantante tiene más de un motivo para insistir en la tenencia de sus hijos ya que un hombre la espera en los Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Shakira y la persona que la traicionó más que Piqué

¿Quién es el exnovio de Shakira?

Antonio de la Rúa

Se trata del empresario argentino Antonio de la Rúa, quien estuvo en pareja por 11 años con Shakira y fue testigo de la explosión de la colombiana al mundo a través de su música. Al parecer la cantante ha estado en contacto con su ex en medio de su divorcio con Piqué y habrían planeado un encuentro en Miami para cuando ella logre viajar.

Hay que destacar que la primicia fue anunciada en el programa argentino “Socios del Espectáculo”, donde la periodista Karina Iavicolí afirmó: "Estoy en condiciones de contar, que los que retomaron el contacto a partir de llamados telefónicos y/o encuentros que están previstos para más adelante, porque ella está pasando un momento muy difícil, son Shakira y Antonio De La Rúa”.

Cabe destacar que hasta el momento esta noticia no es oficial por ninguna de las parte involucradas, pero se rumora que la pareja de ex novios no terminaron en malos términos por lo que en esta ocasión podrían apoyarse como amigos.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram