Exnovio de Laura Bozzo le pide perdón ¿Regresarán?

Una de las parejas que más llamó la atención del mundo del espectáculo fue la de la conductora Laura Bozzo y Cristian Zuárez, quienes estuvieron juntos por más de 17 años, sin embargo, fue a mediados de 2017 que la pareja anunció su separación.

Luego de más de dos años de su tan polémica separación el argentino aprovechó las cámaras para pedir disculpas por haberla demando, dejando en claro que reaccionó mal con su expareja.

De acuerdo a la información difundida por un importante medio, Cristian Zuárez, le pidió perdón a Laura Bozzo tras haberle levantado una demanda, de la cual luego desistió.

Presuntamente Cristian Zuárez se sintió mal por haberse dejado influenciar por sus representantes legales.

“Uno se deja llevar por los abogados quienes obviamente buscan ganar un caso, yo además no me reconocía como la persona que soy, yo sé que me vi muy mal" confesó el exnovio de Laura Bozzo.