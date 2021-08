Exnovio de Kourtney Kardashian filtra mensajes turbios de Scott Disick sobre ella

Si buscas Drama con D mayúscula, Younes Bendjima, ex-novio de una de las Kardashian menos problemáticas, ha filtrado los mensajes de Scott Disick sobre Kourtney Kardashian y Travis Barker.

Como te hemos relatado en La Verdad Noticias anteriormente, Kourtney y Disick salieron de forma intermitente durante más de 10 años; aunque ya están separados, ahora comparten 3 hijos: Mason, Penelope, Reign de once, ocho y seis años, respectivamente.

Por su parte, Younes Bendjima, el novio que regañó a Kourtney por fotos en tanga, tuvo una relación con la socialité de 2016 a 2018; la ex- pareja se conoció durante la Semana de la Moda de París de ese 2016.

Younes Bendjima filtra los mensajes de Disick

Younes Bendjima filtra los mensajes privados de DIsick

Mientras que Kourtney Kardashian y Travis Barker confirmaron su relación en enero pasado, la relación parece no tener la aprobación de Scott, a quien no le agrada como la pareja comparte fotos de besos y abrazos y se lo hizó saber a Younes Bendjima.

Younes reveló que el otro ex- novio de Kourtney le había enviado un mensaje sobre su nuevo romance a través de los mensajes directos de Instagram. En sus InstaStories compartió los screenshoots de la plática.

El mensaje de Scott supuestamente incluía una foto de Kourtney y Travis besándose en un barco, con la leyenda: "¡¿Esta chica está bien ?!. Younes respondió: "No me importa mientras ella sea feliz. PD: No soy tu hermano".

También escribió sobre Scott: "Mantén la misma energía que tenías por mí en público, en privado". Luego agregó en otra historia: "No podía perderme esta. Ha estado jugando demasiado tiempo, trate de permanecer callado y ser el tipo agradable".

¿Quién es la nueva novia de Scott Disick?

Disick y su nueva novia, Amelia Hamlin

En febrero pasado, Scott Disick y Amelia Hamlin publican sus primeras fotos como novios oficiales; La joven de 20 años de edad, es la segunda novia formal del empresario después de su rompimiento con Kourtney Kardashian.

