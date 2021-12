Exmodelo Playboy dice que no ha tenido sexo en 2 años

La exmodelo de Playboy Jenna Bentley aseguró que no ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre en los últimos dos años, y esto parece ser un tema sin importancia en su vida.

Bentley comenzó a trabajar para la revista para adultos de Hugh Hefner a los 18 años, pero ahora gana cerca de un millón de dólares al año solamente con las ganancias que recibe en OnlyFans.

Gracias a sus más de 65 mil suscriptores en la plataforma la modelo de 32 años dedica su tiempo a crear contenido erótico y no ha tenido relaciones sentimentales en tres años, según dijo Bentley en una revista reciente.

Jenna Bentley, ex chica Playboy

Bentley dejó de considerarse heterosexual tras su paso por Playboy.

La modelo dijo en su entrevista que puede vivir sin sexo, pues en estos momentos su única preocupación es complacer a los seguidores que pagan 10 dólares mensuales para ver su contenido explícito.

Bentley admitió que su viaje sexual no fue directo, ya que inicialmente creyó que era "completamente heterosexual" hasta que llegó a la Mansión Playboy a la edad de 18 años. Ahora se describe a sí misma como una pansexual, lo que significa que se siente atraída sexualmente por personas de todos los géneros.

"Estoy pensando en si estoy lista para empezar a salir ahora que me he sentido más sexual en las últimas semanas", le dijo Bentley a Metro. "Me he dado cuenta de que soy pansexual y me atrae el alma más que el género, pero eso no significa que no pueda apreciar el cuerpo en el que se manifiesta".

Así era su vida en la mansión Playboy

Jenna aseguró que nunca tuvo sexo con Hugh Hefner.

Jenna asegura que nunca tuvo relaciones sexuales con Hug Hefner en los 12 meses que vivió dentro de la “Casa de las Conejitas”, adyacente a la mansión del millonario dueño de la revista Playboy.

Hugh Hefner murió el 28 de septiembre de 2017 a los 91 años llevándose a la tumba un sinfín de memorias y secretos sexuales de las fiestas extravagantes que organizaba con celebridades con Angelina Jolie, Tomy Lee Jones y otros, según explicó Jenna.

La modelo dijo en una entrevista reciente que debido a una cláusula en su contrato, le está prohibido hablar sobre quiénes acudían a la mansión a tener sexo, aunque se sabe que Hugh Hefner solía compartir orgías y drogas con los Rolling Stones.