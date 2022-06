Exitosa actriz de novelas confiesa que tiene cáncer, así pide ayuda

Una exitosa actriz que ha participado en varias telenovelas ha hecho recientemente una confesión que ha dejado pasmados a sus fans, pues la actriz que ha participado en exitosos melodramas de Telemundo como Victoria y Tierra de Reyes, conmovió con un video.

Se trata de la talentosa actriz Diana Quijano quien tuvo algunos personajes como Lulú en Prisionera (2004), Camila en Victoria (2007) o Beatriz en Tierra de Reyes (2014), quien se ha dejado ver en la pantalla de Telemundo en las últimas dos décadas.

Lamentablemente hoy, a sus 60 años, la actriz peruana Diana Quijano atraviesa un difícil momento personal en el que necesita más que nunca del apoyo del público, pues así lo dio a conocer a través de un video.

Exitosa actriz de novelas hace fuerte confesión

Resulta que la actriz Diana Quijano compartió este viernes un conmovedor video por medio de su cuenta de Instagram en el que anuncia que tiene cáncer de seno y pide la ayuda de sus seguidores para poder cubrir los gastos que requiere esta "costosa enfermedad".

Lamentablemente la actriz no cuenta con seguro de salud y sus recursos económicos luego de tan golpeada pandemia no son suficientes, por lo que angustiada espera el apoyo de sus fans.

"Hola, soy Diana Quijano, la actriz de telenovelas".

Es lo que comienza compartiendo la actriz en la grabación que colgó esta mañana en las redes sociales: "A lo mejor has visto una que hice en el 2008, ha girado por todo el mundo y la han dado 8 mil 800 veces. Se llamó Victoria. Mi personaje se llamaba Camila”.

“En la serie a Camila le da cáncer de seno y yo acabo de llegar y también me diagnosticaron lo mismo. La única diferencia es que no se llama cáncer, él mío se llama Filiberto. Y sí al comienzo yo bromeaba mucho, pero en realidad no quiero que Filiberto se quede en mi cuerpo. Voy a hacer lo que sea para que él se vaya y voy a necesitar de tu ayuda".

Diana Quijano está siendo apoyada

Diana Quijano es una reconocida actriz peruana

Por otro lado se destaca que Erika Schaefer, ex Señora Perú y empresaria, junto a la Fundación de Reinas del Perú se han encargado de organizar la cruzada de solidaridad por la salud de la actriz.

"Nuestra querida Diana que con su talento ha llegado a muchos países en el mundo a través de famosas teleseries a lo largo de 30 años requiere una operación de urgencia para extirpar un tumor cancerígeno en el seno derecho. Lamentablemente no cuenta con un seguro de salud y sus recursos económicos para cubrir esta costosa enfermedad luego de tan golpeada pandemia no son suficientes".

Cabe destacar que eso es lo que reza el comunicado con el que se acompañó el video de Diana Quijano, quien finaliza así: "Sabemos de sus cualidades personales, seguimos y admiramos su trabajo como actriz y estaremos complacidos de ayudarla creando un fondo para cubrir los gastos de su tratamiento completo".

