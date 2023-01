Exintegrante de Tv Azteca enfrenta difícil situación económica, se va de México

Conductor de Tv Azteca enfrenta dificil situación económica.

En octubre del 2022, William Valdés anunció su salida de Venga la Alegría, y desde entonces está desempleado, ante esto, el conductor se sinceró y reveló que decidió mudarse de México, ante la falta de trabajo y por el vencimiento del contrato de su departamento.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que la salida de William Valdés, de Venga la Alegría, fue el primer cambio que el matutino tuvo, y este se dio en medio de fuertes especulaciones.

Aunque William Valdés se mostró confiado de conseguir trabajo en México, su situación no ha mejorado, por lo que anunció en una transmisión en vivo, que se mudará a Miami, junto a su familia, lo que ha acaparado los chismes de la farándula.

William Valdés lleva meses desempleado

William Valdés se va de México, tras estar desempleado.

Por medio de su cuenta de Facebook, William Valdés habló de la difícil situación que ha enfrentado, tras su salida de Tv Azteca hace tres meses, pues a diferencia de otros conductores, no fue incorporado a otro programa.

Ante esto, el conductor reveló que regresará a vivir a Miami, donde toda su familia se encuentra, en busca de oportunidades laborales, pues aseguró que no tiene otra opción que ser conductor de televisión.

“Con tres meses sin trabajo se me complica tener mi vida aquí… Mi departamento aquí en México está hasta abril y lo más correcto, ya que no tengo trabajo, obviamente es regresarlo para que otra persona viva acá, es rentado, no lo compré”, contó.

El conductor se dijo triste de irse de México, sin embargo, aseguró que cumplió su sueño de trabajar en el país: “Siempre quise trabajar aquí y aunque solo fueron cuatro añitos, lo cumplí. Voy a extrañar vivir acá, tener mi espacio y privacidad”, contó.

Te puede interesar: William Valdés confiesa que tuvo intimidad con alguien en TV Azteca

¿Qué pasó con William Valdés?

¿Qué pasó con William Valdés en Venga la Alegría?

La salida de William Valés se dio en medio de fuertes rumores, esto porque presuntamente en el pasado tuvo conflictos con el actual director de contenido de Tv Azteca, Adrián Ortega.

Recordemos que tras la salida de Sandra Smester de Tv Azteca, William Valdés fue el primero en despedirse de la televisora, pues fue ella quién lo contrató.

La llegada de William Valdés a Miami, ha generado fuertes especulaciones de una posible incorporación a Telemundo, donde ahora se encuentra Sandra Smester.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!