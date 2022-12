Exintegrante de RBD revela que los “drogaban” para que cantaran en vivo

No cabe duda que RBD fue una de las grandes bandas del pop mexicano que se dieron a conocer internacionalmente gracias a la telenovela Rebelde.

Y aunque han pasado ya varios años desde que la banda se desintegró, continúan en la memoria de muchos, pues marcaron a toda una generación.

Es por eso que uno de los ex integrantes de la banda ha dedicado hablar de cómo era trabajar en la banda juvenil mexicana.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, Christian Chávez estuvo en entrevista con Yordi Rosado y confesó algunas verdades que pocos sabían, entre ellas que la banda era “drogada” para poder subir al escenario.

Christian Chávez confiesa como era trabajar en RBD

En la ya comentada entrevista para el periodista mexicano del mundo del espectáculo, Chávez afirmó que aunque agradece ser parte de un proyecto como este, no todo fue bueno durante esa etapa.

Confesó que su ansiedad aumentó debido a las largas jornadas de trabajo que tenía, pues incluso le afecto mental y físicamente.

“Ya cuando te vuelves mundialmente famoso, y cuando no tienes tiempo para descansar, ya no comes bien y ya no duermes bien…”,

Este trabajo extenuante a veces requería de algunas ayudas, por lo que Christian relató que incluso les daban una bebida energética que los ayudaba a subir su ánimo para poder entretener a sus fans.

“Nos daban una cosa que se llama Five Minute Energy, que parecía como cocaína líquida, que te la tomabas antes de ir al concierto y era como que te trepaba”, reveló el actor mexicano.

¿Por qué se desintegró RBD?

RBD se separo porque sus integrantes quisieron buscar nuevos proyectos

Aunque mucho se ha especulado con los años sobre los detalles que llevaron a la agrupación mexicana a separarse, la principal se debe a que sus integrantes ya querían enfocarse a nuevos proyectos.

Además de que según las palabras el actor que interpretó a Giovani López, de todo lo que generaron en dinero solo les toco una mínima parte, pues sus salarios eran fijos y con un contrato que decía que debían presentarse cuando se lo requirieran, lo cual en un principio aceptaron, pues, no tenían idea de que se convertirían en un fenómeno mundial.

